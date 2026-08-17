Терапевт Патель призвал не отсыпаться в выходные ради здорового сна

17 августа 2026, 10:04

Чтобы избежать бессонницы, надо ложиться в выходные и будни в одно время

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Терапевт Ручир Патель посоветовал соблюдать одинаковый график сна каждый день, включая субботу и воскресенье. По его словам, это снижает риск проблем с засыпанием. Об этом сообщает Eating Well.