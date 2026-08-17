Терапевт Патель призвал не отсыпаться в выходные ради здорового сна
Терапевт Ручир Патель посоветовал соблюдать одинаковый график сна каждый день, включая субботу и воскресенье. По его словам, это снижает риск проблем с засыпанием. Об этом сообщает Eating Well.
Врач объяснил, что привычка спать дольше в выходные нарушает внутренние биологические часы. Организм сталкивается с эффектом «социального джетлага», сопоставимым с состоянием после перелёта в другой часовой пояс.
Патель отметил, что регулярное время отхода ко сну и пробуждения помогает поддерживать устойчивый распорядок. Исследования, на которые сослался специалист, связывают согласованный с циркадными ритмами график с более качественным ночным отдыхом и высокой концентрацией в течение дня.
Чтобы наладить сон, старайтесь ложиться и вставать примерно в одно и то же время каждый день, включая выходные. Оптимальная продолжительность сна для большинства взрослых — 7–9 часов. Если нужно изменить график, делайте это постепенно: сдвигайте время отхода ко сну и пробуждения на 15–30 минут каждые несколько дней.
За час до сна уменьшите воздействие яркого света и экранов: отложите телефон, компьютер и телевизор или включите тёплый режим подсветки. Полезно создать спокойный вечерний ритуал — принять тёплый душ, почитать бумажную книгу, послушать тихую музыку или сделать дыхательные упражнения. Спальню лучше держать тёмной, тихой и прохладной.
Днём больше двигайтесь и старайтесь бывать на улице при естественном свете, особенно утром. Кофе, крепкий чай, энергетики и никотин желательно не употреблять во второй половине дня, а тяжёлую пищу и алкоголь — за несколько часов до сна. Если бессонница продолжается больше нескольких недель, сопровождается сильной усталостью или тревогой, стоит обратиться к врачу.
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