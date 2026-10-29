Терапевт порекомендовала простые шаги для избавления от постоянной усталости

29 октября 2026, 15:28

Терапевт Во: В борьбе с постоянной усталостью поможет правильное питание

Фото: iStock/fizkes

Терапевт Фуонг Во порекомендовала несколько простых шагов, которые помогут избавиться от постоянной усталости. Об этом сообщает Yahoo.