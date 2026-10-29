Терапевт порекомендовала простые шаги для избавления от постоянной усталости
Терапевт Фуонг Во порекомендовала несколько простых шагов, которые помогут избавиться от постоянной усталости. Об этом сообщает Yahoo.
Специалист отметила, что важно начать со сбалансированного питания, отдавая предпочтение продуктам, богатым белками, клетчаткой и полезными жирами. Она также рекомендовала исключить сахар из рациона.
Для борьбы с хронической усталостью Во посоветовала физическую активность. Терапевт предложила совершать короткие прогулки продолжительностью 10–15 минут после приёма пищи, чтобы стабилизировать уровень глюкозы и стимулировать выработку энергии организмом. Кроме того, врач рекомендовала соблюдать регулярный режим дня и не принимать пищу как минимум за три часа до сна для улучшения качества ночного отдыха организма.
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