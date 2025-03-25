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В небе над Россией и странами ЕС замечены необычные светящиеся спирали

Фото: iStock/alex-mit

Фото: iStock/alex-mit

В небе над городами России и частью стран Евросоюза были сняты необычные светящиеся спирали, которые являются следами ракетного топлива, сброшенного в атмосферу. Об этом сообщает Mash.
«Жуткие спирали в небе над Ростовом, Калининградом и ещё в ряде регионов — следы ракетного топлива, сброшенного в атмосферу», — пишут в telegram-канала.

Это явление было зафиксировано и над некоторыми странами Евросоюза. В частности, спирали увидели жители Франции, Польши и Германии. Их причинами является сброшенное в атмосферу ракетное топливо, которое, вероятно, оставил американский разведывательный спутник NROL-69, выведенный на орбиту.

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Актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская получили премию «Ника» посмертно
25 марта 2025, 00:03

Роман Мадянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Российские актеры Роман Мадянов и Евгения Добровольская стали обладателями премии «Ника» посмертно. Об этом сообщает РИА Новости.
«Большое спасибо киноакадемии, зрителям, тем, кто помнит папу. Завтра - 25 числа - будет полгода, как его не стало. Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна "Ника"», — сказал сын Мадянова на вручении премии, которую он получил за отца.

Евгения Добровольская стала лауреатом премии «Ника» за лучшую роль второго плана в дебютном фильме Александры Кармаевой «Хуже всех». Актриса скончалась 10 января в возрасте 60 лет.

Роман Мадянов стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Любовь советского союза».

Память актеров почтили видеорядом, в котором сначала появилась речь Добровольской из архивов премии, а завершилась словами благодарности Мадянова.

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«Интуиция и вещие сны»: Гороскоп с 24 по 30 марта для всех знаков зодиака
24 марта 2025, 18:52

Фото: iStock/Peach_iStock

В субботу 29 марта состоится затмение Солнца. Светило расположится в знаке зодиака Овен. Благоприятно демонстрировать лидерские качества, смелость, храбрость, уверенность в себе. Решительность желательно сочетать с расчетом и рациональностью. Наступает время перемен. Путь укажет интуиция и вещие сны. Настойчивость необходима для достижения намеченной цели. На выходных важно уделить внимание домашним делам, близким людям и семье. Более бережно надо относиться к здоровью.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

Овну надо проявлять активность и инициативу. На переговорах поможет умение выслушать, вежливость и приветливость.

Тельцу надо проявить свои таланты и подчеркнуть свои достоинства. Ему важно творчески себя выразить.

Близнецам следует уделить внимание питанию и здоровью. Им желательно наладить режим дня и выспаться.

Раку пригодится сила воли для преодоления препятствий. Ему надо удержаться от опрометчивых действий.

Льву благоприятно устанавливать новые связи и удовлетворять своё любопытство. Он будет ясно мыслить и с интересом изучать информацию.

Деве надо тщательно проанализировать ситуацию и учесть все возможные трудности.

Весам потребуется терпение и внимание к деталям. Благородство и скромность их украсят и привлекут новые знакомства.

Скорпиону необходимо понять свои чувства. У него появится потребность отсеять лишнее общение, а также проанализировать сложившиеся привычки.

Стрельцу быстрые и решительные действия помогут в осуществлении плана. Он станет популярнее и востребованней.

Козерогу не следует напрасно тратить свои силы. Долгосрочная польза и практичность важнее сиюминутной выгоды.

Водолею удастся воплотить свою оригинальную идею в жизнь. Перед ним откроются новые возможности.

Рыбам принесёт радость близкое и доверительное общение. Любовь выйдет на первый план. Им благоприятно проявить нежность и ласку.

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Родителям разъяснили, как оградить подростка от онлайн-вербовки
24 марта 2025, 18:39

Фото: iStock / monkeybusinessimages

В России с 2022 года участились случаи поджогов объектов энергетики, связи, транспортных узлов и другой стратегически важной инфраструктуры. Значительную часть этих преступлений совершают подростки. Следствие и суд часто классифицируют их как диверсию или терроризм. Преступники часто втягивают в эти схемы несовершеннолетних.
На сайте объясняем.рф со ссылкой на рекомендации Альянса по защите детей в цифровой среде объясняется, как защитить ребёнка от интернет-вербовщиков.
«Дети и подростки – самая уязвимая категория пользователей соцсетей. Их способность быстро осваивать компьютерные технологии не всегда означает соблюдение правил информационной безопасности. Многие бессознательно становятся жертвами манипуляций», – говорится в материале.
Коммуникацию злоумышленники налаживают через соцсети и мессенджеры. Злоумышленники могут создавать видимость дружеского общения, предлагать помощь в учебе, финансовую поддержку или просто знакомство по интересам. Но постепенно эти предложения превращаются в запросы на выполнение незаконных действий.
«Один из самых распространённых видов преступлений с участием подростков — порча объектов инфраструктуры. Жертвам даётся поручение, которое кажется простым: отыскать сообщников, распределить роли, выбрать объект для поджога и продумать план проникновения на объект. По указке вербовщиков жертва покупает компоненты горючей смеси. При этом преступники используют различные психологические приёмы, обещают быстрый заработок или увлекательный квест, рост популярности в соцсетях», – предупредили эксперты.
Самая распространённая мотивация – заработок. За поджог базовых станций сотовой связи, релейных шкафов на железной дороге, транспорта или других объектов подросткам обещают до 30 тыс. рублей.

Между тем подобные действия являются уголовно наказуемыми. Уголовная ответственность в России наступает с 16 лет по общему правилу, а по ряду статей – с 14. При этом закон проводит черту между двумя видами правонарушений: уничтожением либо повреждением имущества и диверсией. Они очень похожи.

Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога с ущербом от 5 тыс. рублей может повлечь наказание в виде исправительных работ или лишения свободы на срок до 5 лет. Впрочем, наказание могут заменить на условное.

Если эти действия направлены на подрыв экономической безопасности и обороноспособности России, то они расцениваются как диверсия. Такое преступление карается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.

Аналогичные деяния, совершённые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, влекут лишение свободы уже на срок от 12 до 20 лет.

Наказанием за содействие диверсионной деятельности станет лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Терактом считается совершение поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий для дестабилизации деятельности органов власти.

Если заказ приходит с территории иностранных государств и исполнитель в России используется втёмную, то есть не знает реальной цели задания, это не освобождает его от ответственности. Исполнителю может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Однако родители могут защитить ребёнка от вербовки. Рекомендуется установить на смартфон или ноутбук детей помоложе программу родительского контроля, чтобы ограничить доступ к подозрительным источникам. В подростковом возрасте главное – наладить доверительное общение в семье.
«Родители должны разъяснить подростку, что предложение лёгких денег от неизвестных в соцсетях, группах и мессенджеров связано с чем-то опасным и незаконным. Объясните, что такие действия изменят жизнь к худшему. Избегайте банальных страшилок, постарайтесь ссылаться на реальные истории о сверстниках. Объясните, что о попытках вербовки нельзя молчать, даже если онлайн-собеседник угрожает или просит сохранить общение с ним втайне от взрослых», – советуют эксперты.
Если ребенок рассказал о попытке вербовки, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

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Психолог назвала три способа, которые помогут побороть весеннюю хандру
Психолог Сальникова: организм перестроится на весну постепенно, нужно прожить
24 марта 2025, 17:52

Фото: iStock/sqback

Международный день борьбы с депрессией отмечается 24 марта. Цель праздника — привлечь внимание общества к проблемам душевного здоровья.
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» напомнила, что весной перестраивается природа, а вместе с ней и наш организм, однако все должно протекать в своем темпе — безболезненно и своевременно.

«Мы решили, что нам нужно сразу стать активными, позитивными и так далее. На эту перестройку нужно время. Весенний авитаминоз тоже на нас влияет. Последний длительный отдых был в Новый год, прошло уже больше двух месяцев, и это тоже на нас влияет: усталость», — объяснила эксперт.

Дарья Сальникова назвала несколько важных правил, которые помогут пережить весеннюю хандру.

  1. Разрешите себе пройти перестройку так, как этого требует организм: если нужно спать больше — спите, если не хотите ходить по встречам с друзьями — посидите дома. Не обязательно быть активными и продуктивными, сейчас происходят естественные процессы
  2. Не ругайте себя за усталость и лень: разрешите себе прожить хандру. Она как болезнь, надо дать себе время на выход из этого состояния. Мы не супергерои, которые должны постоянно быть улыбчивыми, продуктивными и позитивными, у нас бывают затяжные не конструктивные состояния — это характеристика здоровой психики.
  3. Не переоценивайте значимость своих негативных состояний: клиническая депрессия — это если у вас негативные состояния, бессонница, усталость, недовольство жизнью длятся больше двух месяцев. Если же вы это испытываете периодически, то с вами все в порядке, вы просто погрустили.
По словам психолога, если же вы замечаете за собой длительное состояние (больше двух месяцев), то нужно обратиться к близким и специалисту.

«В этом плане нужно уметь просить помощи. Мы не со всеми вещами в нашей жизни можем справиться самостоятельно», — заключила эксперт.

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Феофанов день 25 марта: как избежать неприятностей и не остаться без средств к существованию, народные приметы
24 марта 2025, 17:19

Фото: iStock/nelyninell

В народном календаре 25 марта отмечается Феофанов день. Наши предки полагали, что к этому времени снег полностью сходит с земли, а почва оттаивает. В этот день православные христиане почитают память святого преподобного Феофана Исповедника. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника, кто такой Феофан


Фото: iStock/vitaliybilyak

Феофан Исповедник родился в Константинополе в знатной и благочестивой семье. Его отец был родственником императора Льва Исавра и умер через три года после рождения Феофана. Выросший при дворе Феофан стал сановником императора Льва Хазара и вступил в брак. Сохранив целомудрие, он принял решение стать монахом. В Сигрианской области он встретил старца Григория Стратигия, который предсказал ему мученическую кончину. После этого супруга Феофана стала монахиней, а сам святой принял монашеский постриг от Григория.

По благословению старца Феофан основал монастырь на острове Калоним и занимался переписыванием книг, став в этом мастером. Позже он основал еще один монастырь в «Великом Селе» и стал его игуменом. За труды и подвиги Господь наградил его даром чудотворения.

На VII Вселенском Соборе в Никее в 787 году Феофан защищал православие, придя на Собор в заплатанном рубище. Он тяжело заболел в 50 лет, но продолжал писать «Хронографию» – историю Церкви с 285 по 813 год. Этот труд стал ценным источником по истории Церкви.

Когда святой был уже старцем, возобновилось иконоборчество. Феофан был заключен в темницу, а его обитель сожжена. Он умер в темнице через 23 дня в 818 году. После смерти гонителя христиан императора Льва Армянина обитель была восстановлена, и туда перенесли мощи Феофана Исповедника.

Приметы дня


Фото: iStock/Fedor Lashkov

  • По Феофанову дню судили о погоде летом и урожае. Туман 25 марта предвещал урожай льна, овса и конопли.
  • Если к 25 марта установилась настоящая весенняя погода, то лето выдастся ненастным.
  • Иней на ветках деревьев знаменовал дождливый июнь.
  • Если лёд начинает тонуть, это предвещает бедный урожай.

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Что можно делать 25 марта


Фото: iStock/Yulia Arsenova

В этот день можно посетить храм и обратиться с молитвой к Феофану Сигрианскому. У святого просят укрепить веру, исцелить от различных недугов и защитить от козней тёмных сил. На Феофана хорошо провести уборку в доме. Избавление жилища от последствий зимы и накопившегося хлама было своего рода ритуалом, предваряющим приход весны и благополучия в дом.

25 марта — подходящий день для приготовления круглого пирога, который символизирует гармонию в отношениях между близкими людьми.

Что нельзя делать в этот день


  1. В этот день не стоит поддаваться лени, иначе весь сезон пройдёт в бездействии.
  2. На Феофана лучше воздержаться от ссор и конфликтов, чтобы не навлечь на себя неприятности на весь год.
  3. 25 марта запрещено брать что-либо бесплатно. Существовало поверье, что за каждый предмет необходимо заплатить хотя бы символическую сумму, чтобы не навлечь на себя неприятности и не остаться без средств к существованию.
  4. В день Феофана лучше не отправляться в дальнее путешествие. В прежние времена верили, что в дороге могут случиться неприятности и планы не осуществятся.
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