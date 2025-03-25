В небе над Россией и странами ЕС замечены необычные светящиеся спирали

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В небе над городами России и частью стран Евросоюза были сняты необычные светящиеся спирали, которые являются следами ракетного топлива, сброшенного в атмосферу. Об этом сообщает Mash.
«Жуткие спирали в небе над Ростовом, Калининградом и ещё в ряде регионов — следы ракетного топлива, сброшенного в атмосферу», — пишут в telegram-канала.
Это явление было зафиксировано и над некоторыми странами Евросоюза. В частности, спирали увидели жители Франции, Польши и Германии. Их причинами является сброшенное в атмосферу ракетное топливо, которое, вероятно, оставил американский разведывательный спутник NROL-69, выведенный на орбиту.
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