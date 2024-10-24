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Территорию около транспортного узла «Медведково» благоустроили в Москве

24 октября 2024, 12:07
Фото: iStock/nuttapong punna

Фото: iStock/nuttapong punna

Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроили территорию около транспортного узла «Медведково» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил в беседе с журналистами заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Отмечается, что главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности узла «Медведково», объединяющего одноимённую станцию метро и остановки городского транспорта.

Часть работ была проведена в прошлом году. Тогда провели работы по обновлению улицы Грекова и участка улицы Широкая. В этом году оборудовали остановочную площадку для городского транспорта с разворотным кругом на улице Грекова.



Также специалисты улучшили визуальный обик пространства, поместив воздушные провода в кабельную канализацию общей протяжённостью свыше двух километров.

Кроме того, было дополнительно проложено около 40 метров системы водостока.

Бирюков добавил, что в рамках работ были расширены тротуары, уложено новое покрытие, а также установлены фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками.

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#тротуары
Американец выиграл 9 миллионов долларов в сломанном торговом автомате
UPI: Житель США выиграл 9 миллионов долларов в сломанном вендинговом аппарате
24 октября 2024, 12:02

Фото: iStock/ Michael Burrell

Житель штата Иллинойс купил выигрышный лотерейный билет из-за поломки вендингового аппарата.
Американец отправился в магазин за продуктами и на выходе из супермаркета решил купить лотерейный билет в торговом автомате. Для него это было обычным делом.

Из-за поломки аппарат не позволил гражданину США выбрать его обычную лотерею. Автомат выдал мужчине билет лотереи Lotto.

На следующий день американец решил узнать, выиграл ли он что-то. Он обнаружил, что его выигрыш составил 9,2 миллиона долларов ( в рублях около 893 миллионов).

«Я посмотрел на жену, она просто потеряла дар речи. Мы смеемся над тем, как я был зол на сломанный автомат, и очень благодарны судьбе за то, что все так обернулось», — поделился победитель.

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#лотерея
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В России хотят запретить продажу сигарет родившимся после 2009 года
Минздрав РФ поддержал проект о запрете продажи табака родившимся после 2009 года
24 октября 2024, 11:57

Фото: iStock/Tevarak

Минздрав России предложил ужесточить торговлю табачной и никотиносодержащей продукции в стране. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Отмечается, что ведомство предлагает запретить продажу сигарет всем гражданам, родившимся после 31 декабря 2009 года.

Соответствующий проект законопроекта подготовила фракция Госдумы «Новые люди». Минздрав положительно поддержал проект и захотел поддержать его, но только при условии его доработки. В связи с этим документ был направлен на отзыв кабмину.

Авторы законопроекта указали на то, что ужесточение оборота табачной продукции происходит в соответствии с основами государственной политики по противодействию потребления никотиносодержащей продукции. Принятие мер приведёт к снижению поступления акцизов на семь миллиардов рублей, но нивелируется снижением расходов на лечение связанных с курением заболеваний и непрямых экономических потерь.

Также депутаты «Новых людей» сослались на статистику ВЦИОМ, согласно которой каждый четвёртый россиян в возрасте 18-24 лет ежедневно выкуривает несколько сигарет.

При этом законопроект на приняли в Минфине. Его назвали противоречащим нормам Конституции, в которой указывается на отсутствие ограничений прав и свобод граждан. Также ведомство обеспокоено возможным ростом потребления нелегальной продукции, что увеличит риск для жизни россиян. С аналогичным мнением выступил Росалкогольтабакконтроль.

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#законопроект
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Паспорта гражданина Российской Федерации получили 12 школьников из Наро-Фоминска
24 октября 2024, 11:46

Фото: пресс-служба администрации г.о. Наро-Фоминск

В большом зале окружной Администрации состоялось торжественное мероприятие — 12 наро-фоминских школьников получили паспорта гражданина Российской Федерации. Это важное событие символизирует переход молодых людей во взрослую жизнь и обретение новых гражданских прав и обязанностей, сообщает пресс-служба администрации городского округа Наро-Фоминск.
Каждому участнику были вручены цветы, памятные подарки и экземпляр Конституции страны. Собравшимся показали видео об истории паспорта и изменениях, которые происходили с ним на протяжении времени.

После вручения паспортов счастливые обладатели смогли сделать фотографии на память — общую фотографию и индивидуальные снимки с заместителем главы Наро-Фоминского городского округа Еленой Кузнецовой, которая организовала мероприятие.

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#паспорт
#наро-фоминск
#московская область
#история
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В Московском зоопарке появился детёныш малайского медведя
24 октября 2024, 11:44

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московский зоопарк привезли детёныша малайского медведя. Это самый миниатюрный представитель этого семейства хищников и самый редкий его вид.
В Международной Красной книге это животное отнесено к категории уязвимых, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. Маленькую полугодовалую медведицу привезли из Малайзии в рамках международной природоохранной программы.

Пока юную самку не показывают посетителям. Она живёт во внутреннем неэкспозиционном вольере. Как объяснили специалисты, животному необходимо оправиться после долгого пути, привыкнуть к новой обстановке и сотрудникам зоопарка. Трудный переезд не сказался на аппетите медвежонка. Детёныш хищника с аппетитом поедает молочную смесь для собак, дольки яблока, банана, манго и тыквы, а также детские творожки и фруктовые пюре.

По словам главы городского департамента культуры Алексея Фурсина, представителей этого вида медведей не появлялось ни в одном из зоопарков нашей страны более 30 лет. Москвичи и гости столицы смогут увидеть медвежонка, когда закончится карантин и животное полностью адаптируется к новым условиям.

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#детёныш
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#медведи
#зоопарк
#москва
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Налоговый вычет 2024: что такое, как получить и какие виды бывают
24 октября 2024, 11:40

Фото: istockphoto / blinow61

Понимание основных принципов и видов налоговых вычетов является ключом к эффективному управлению собственными финансами. «Радио 1» расскажет что такое налоговый вычет и как он работает.

Что такое налоговый вычет

Налоговые вычеты — это суммы, которые сокращают размер дохода, подлежащего налогообложению. В некоторых случаях государство возвращает часть уплаченного вами НДФЛ, если вы потратили деньги на лечение, спорт, образование, покупку недвижимости или внесли средства на индивидуальный инвестиционный счёт.

Как работает налоговый вычет


Налоговый вычет является инструментом государственной поддержки, доступный для всех граждан, которые платят подоходный налог (НДФЛ).

Существуют две модели налогового вычета:

  1. Государство возвращает часть уплаченного налогоплательщиком НДФЛ. Сначала человек платит весь налог, а затем ему возвращают часть.
  2. Налогоплательщик изначально платит НДФЛ в уменьшенном размере. Из полученного дохода вычитается сумма налогового вычета, после чего результат умножается на 13 или 15%. В результате итоговая сумма налога к уплате уменьшается.
Право на налоговый вычет имеют физические лица — налоговые резиденты Российской Федерации, получающие доход и уплачивающие с него НДФЛ в размере 13%. Размер вычета напрямую зависит от суммы уплаченного налога: чем больше налог, тем больше вычет.

Что такое 3 - НДФЛ в 2024 году


3-НДФЛ — это налоговая декларация, которую должны подавать физические лица, получающие доходы, не связанные с предпринимательской деятельностью. В декларации указываются все доходы, полученные за год, и рассчитывается сумма налога, подлежащая уплате или возврату из бюджета.

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ представляет собой письменное заявление физического лица о его финансовых доходах и крупных затратах за год. Если человек работает по найму, информация о его заработной плате предоставляется работодателем.

Если у человека есть дополнительные источники дохода, он должен самостоятельно указать эти данные. Это правило касается также индивидуальных специалистов, занимающихся частной практикой.

Чтобы получить налоговый вычет, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ. Однако стоит отметить, что некоторые виды доходов, например, пенсии, стипендии, выплаты по долгам и государственные пособия не подлежат декларированию.

Фото: istockphoto / simpson33

Виды налоговых вычетов


Социальные


Социальный налоговый вычет — это возможность вернуть 13% от расходов на обучение, лечение и занятия спортом. Вычет уменьшает сумму дохода, облагаемую налогом, и размер самого налога, что приводит к увеличению зарплаты «на руки».

Имущественные


Имущественный налоговый вычет — это процесс возврата части налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который происходит при покупке или строительстве жилья, приобретении земельных участков, а также при выплате процентов по ипотеке.

Стандартные


Стандартные вычеты доступны определённым группам населения и имеют фиксированный размер. Они делятся на два типа: стандартные вычеты на самого налогоплательщика (для льготных категорий граждан) и стандартные вычеты на детей (сумма зависит от количества детей в семье).

Инвестиционные


Инвестиционный налоговый вычет, также известный как вычет по индивидуальному инвестиционному счёту (ИИС), представляет собой возмещение налога на доходы, полученные инвестором в результате продажи финансовых активов или других официальных источников дохода.

Профессиональные


Профессиональный налоговый вычет — это особый вид налоговой льготы, позволяющий снизить размер налогооблагаемой базы и уменьшить сумму налога на доходы физических лиц. Если налог уже был оплачен, с помощью вычета можно частично вернуть ранее уплаченные средства.

Вычет на убытки по ценным бумагам


Налоговый вычет на убытки по ценным бумагам — это инструмент для снижения налогового бремени, связанный с инвестициями в ценные бумаги и производные финансовые инструменты. Он выражается в уменьшении налогооблагаемой базы на сумму потерь, понесённых в результате таких операций.

Вычет на убытки от инвестиционного товарищества


Налоговый вычет на убытки от инвестиционного товарищества — это право участника товарищества снизить свою налогооблагаемую базу по налогу на прибыль за счёт учёта понесённых убытков от совместной деятельности. Такие убытки могут быть перенесены на будущие налоговые периоды, но не более чем на 50 % от их общей суммы.

Как получить налоговый вычет

Для получения налогового вычета в 2024 году выполните следующие шаги:

  1. Убедитесь, что имеете право на налоговый вычет. Вычеты могут быть предоставлены за различные расходы, такие как обучение, лечение, покупка недвижимости и другие определённые виды затрат.
  2. Соберите все необходимые документы, которые подтверждают ваши расходы и право на вычет. Это могут быть договоры, чеки, квитанции, справки и другие документы.
  3. Заполните налоговую декларацию формы 3-НДФЛ.
  4. Подайте заполненную декларацию и документы в налоговую инспекцию по месту вашего жительства.
  5. Ожидайте проверки вашей декларации и перечисления суммы вычета на ваш банковский счёт.

Какие документы нужны для получения налогового вычета

Документы, необходимые для получения налогового вычета:

  1. Договор купли-продажи квартиры (если было приобретено готовое жильё).
  2. Договор долевого участия и подписанный акт приёма-передачи квартиры (при покупке жилья в новостройке).
  3. Ипотечный договор (если вы хотите получить вычет за уплаченные проценты по ипотеке).
  4. Документы, которые подтверждают расходы на покупку квартиры и уплату процентов по кредиту (выписки из банка, расписки о получении денег, квитанции к приходным ордерам, товарные и кассовые чеки и т. д.).
  5. Свидетельство о браке и заявление о распределении вычета между супругами (если это применимо).
Документы должны быть оформлены в соответствии с упрощённым порядком (если право на вычет возникло после 1 января 2020 года) или традиционным способом (если упрощённый порядок не подходит).

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#налоговый вычет
#налоги
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Физико-техническая олимпиада «Выходи решать!» определила победителей
24 октября 2024, 10:57

Фото: istockphoto / Светлана Зайцева

Всероссийская физико-техническая олимпиада «Выходи решать!» подвела итоги и определила победителей. В 2024 году более 100 тысячи участников из 84 регионов России и 30 стран мира проверили свои знания в области естественных наук, сообщает пресс-служба Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!».
Участники решали задачи по физике, математике, информатике, биологии и астрономии. Всего было решено более 125 тысячи заданий.

Проект получил поддержку и организовал очные площадки в более чем 800 образовательных и общественных учреждениях. По результатам контрольной наибольшее количество отличников оказалось в Московском регионе.

В топ-150 участников по всем предметам вошли 34 человека из Москвы и Московской области.

«Выходи решать!» направлена на популяризацию науки в России. Контрольная поддерживает стремление разных поколений к знаниям. Все участники получат именные сертификаты. Кроме того, организаторы и партнёры контрольной подарят фирменный мерч 30 лучшим участникам по каждому предмету.

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#физика
#победители
#московская область
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Россиянам рассказали о влиянии свежей и консервированной кукурузы на организм
Повар Крюков: в консервированной кукурузе полезных витаминов и минералов нет
24 октября 2024, 10:51

Фото: iStock/Maria_Andeevna

Кукуруза у многих ассоциируется с летним отдыхом и поездкой на море, однако витаминно-минеральный состав золотых початков говорит о том, что ее полезно употреблять в пищу круглый год.
Шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков в беседе с «Радио 1» сообщил, что в последние несколько лет люди начали экспериментировать с кукурузой и использовать ее в разном виде.

«Люди начали экспериментировать: жарить кукурузу, посыпать ее моцареллой, пармезаном, запекать в духовке. Получается полноценная горячая закуска. Но зерна кукурузы можно использовать и в оладьях, и в десертах, и супы варить с ними и из них. Существует изобилие блюд из кукурузы, тут важно понимать, что это не такой сложной продукт», — сказал шеф-повар.

Он перечислил полезные свойства кукурузы, утверждая о важности ее присутствия в рационе.
«Кукуруза хорошо утоляет голод и поддерживает витаминно-минеральный баланс, что позволяет длительное время чувствовать себя комфортно по всем параметрам. Свежая кукуруза полезнее, в ней содержится очень много витаминов и минералов, однако она не всеми усваивается из-за клетчатки и крахмала», — объяснил эксперт.

По его словам, один из способов сохранить больше витаминов в кукурузе — окунуть ее в кипящую воду на 5 10 секунд, потом положить в холодную воду со льдом, обсушить полотенцем и убрать в морозилку в лощеной бумаге или пакете до нужного употребления.

Анатолий Крюков подметил, что излюбленная многими консервированная кукуруза теряет свои полезные свойства и не приносит никакой пользы.

«В консервированной кукурузе полезных витаминов и минералов уже нет. Просто вкус кукурузы и сахара. Иногда туда добавляют консерванты дополнительные, чтобы она хранилась дольше. Но из такой можно сварить овощной суп или куриную лапшу с добавлением зерен», — рассказала специалист.

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Российские органы власти увеличили закупки VPN на 683%
24 октября 2024, 10:34

Фото: iStock/NicoElNino

Российские органы власти увеличили закупки VPN-сервисов. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».
Отмечается, что за первые девять месяцев 2024 года на подключение VPN власти потратили 14,1 миллиарда рублей. Это на 683% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Большая часть затрат, а именно 9,8 миллиарда рублей, пришлась на Департамент информационных технологий Москвы.

В последние несколько лет наблюдается значительный рост потребителей услуг VPN-сервисов, а также фиксируется значительный рост передачи данных по таким защищённым каналам. Крупный бизнес стал всё чаще обращать внимание на безопасность своей IT-инфраструктуры, отметил вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома» Владимир Волков.

Он подчеркнул, что рост спроса на VPN-сервисы связан с кратным увеличением числа DDoS-атак, попыток хищения персональных данных и уничтожения ценных сведений, которые наблюдаются в последние два года.

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Жители Подмосковья оформили более восьми тысяч охотничьих билетов на региональном портале
24 октября 2024, 10:32

Фото: iStock/NicoElNino

С начала 2024 года жители Московской области подали более 8 тысяч заявок на получение охотничьего билета через региональный портал, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Получить охотничий билет могут совершеннолетние граждане с постоянной или временной регистрацией в Подмосковье, без судимостей и знающие охотничьи правила.

Билет бессрочен, он соответствует федеральному образцу и действителен на всей территории России.

Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму и прикрепить свою фотографию. Если заявка будет одобрена, готовый документ нужно забрать в отделении МФЦ Московской области, указанном при заполнении формы.

Услуга также позволяет подать заявку на замену или аннулирование охотничьего билета.

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