Территорию около транспортного узла «Медведково» благоустроили в Москве

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Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроили территорию около транспортного узла «Медведково» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил в беседе с журналистами заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.
Отмечается, что главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности узла «Медведково», объединяющего одноимённую станцию метро и остановки городского транспорта.
Часть работ была проведена в прошлом году. Тогда провели работы по обновлению улицы Грекова и участка улицы Широкая. В этом году оборудовали остановочную площадку для городского транспорта с разворотным кругом на улице Грекова.
Также специалисты улучшили визуальный обик пространства, поместив воздушные провода в кабельную канализацию общей протяжённостью свыше двух километров.
Кроме того, было дополнительно проложено около 40 метров системы водостока.
Бирюков добавил, что в рамках работ были расширены тротуары, уложено новое покрытие, а также установлены фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками.
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Часть работ была проведена в прошлом году. Тогда провели работы по обновлению улицы Грекова и участка улицы Широкая. В этом году оборудовали остановочную площадку для городского транспорта с разворотным кругом на улице Грекова.
Также специалисты улучшили визуальный обик пространства, поместив воздушные провода в кабельную канализацию общей протяжённостью свыше двух километров.
Кроме того, было дополнительно проложено около 40 метров системы водостока.
Бирюков добавил, что в рамках работ были расширены тротуары, уложено новое покрытие, а также установлены фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками.
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Анастасия Чинкова