В Москве с января выдали почти 5 тысяч планов для строительства соцобъектов

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Более 4,8 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) под возведение объектов социальной инфраструктуры оформили в Москве с начала 2024 года. Об этом заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что в городе уделяют особое внимание качеству и доступности социальной инфраструктуры. С января по сентябрь этого года Москомархитектура выдала более 4,8 тысячи градостроительных планов земельных участков для соцобъектов. Их них свыше 4,4 тысячи пойдут под строительство детских садов, школ, медучреждений и спортивных объектов. Ещё 440 планов выданы под строительство культурных центров.
Также уточняется, что показатель этого года на 63% больше итогов того же периода 2023 года. Тогда было выпущено более 2,7 тысячи градостроительных планов.
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Анастасия Чинкова