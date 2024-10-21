Более 1,1 тыс. памятников промыли в Москве перед зимой

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В Москве перед зимним периодом промыли более 1,1 тыс. памятников. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Провели последнюю в этом году комплексную промывку столичных памятников и монументов, которых насчитывается более 1,1 тыс. Работы выполняются только при плюсовой температуре», — рассказал Бирюков.
Он уточнили, что каждый памятник промывают, используя специальные технологии, исходя из материала объекта и его общего состояния.
Кроме того, по его словам, памятники моют раз в месяц в период с апреля по октябрь. Однако объект сильно загрязнено, то его моют каждые две недели.
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Элина Позднякова