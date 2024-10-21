Более 1,1 тыс. памятников промыли в Москве перед зимой

«В течение пяти лет компания планирует закончить строительство и ввести в эксплуатацию весь производственный комплекс. После ввода в эксплуатацию всего комплекса, «Машины сладости» смогут производить в год более 300 тысяч тонн кондитерских изделий, 100 тысяч тонн мороженого и около 7 тысяч тонн газированных напитков», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.