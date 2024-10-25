Территорию у Барского пруда в Щёлкове открыли после благоустройства

Фото: пресс-служба Минблаго МО
В Щёлкове завершился второй этап благоустройства общественной территории вдоль юго-западной стороны Барского пруда. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Территория прилегает к усадьбе Гребнево. На территории установлены рекреационные площадки, малые архитектурные формы, освещение и камеры видеонаблюдения. Обустроены зоны для тихого и активного семейного отдыха», – рассказали в министерстве.Помимо этого, были проложены пешеходные и велосипедные дорожки, установлены скамейки и урны, проведено озеленение.
Как отметили в министерстве, работы прошли по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Читайте также:
Памятник самолёту «ЯК-9» в Кашире приведут в порядок в начале декабря
В Реутове пройдут работы по благоустройству территории у Казанского храма
В Барвихе обустроили пешеходную дорожку к амбулатории
Лора Луганская