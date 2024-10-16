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В Барвихе обустроили пешеходную дорожку к амбулатории

16 октября 2024, 13:52
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Обустройство пешеходной дорожки, ведущей от дома №27 к амбулатории, завершилось в посёлке Барвиха Одинцовского городского округа, качество проделанной работы проверил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жители давно просили нас об этой дорожке. Здесь положили новое покрытие, сделали освещение. Работы выполнены качественно», — сказал Андрей Иванов.
Отмечается, что дорожку обустроила за свой счёт компания «Бизнес Премиум». Здесь уложили асфальт и установили восемь уличных фонарей. Длина дорожки составляет 190 метров, ширина — два метра.



Андрей Иванов добавил, что благоустройство в Барвихе будет продолжено. В частности, планируется оборудовать рядом со школой парковку для учителей.

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#андрей иванов
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Shaman сможет производить водку и пену для ванн под брендом «Я русский»
Shaman подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда «Я русский»
16 октября 2024, 13:43

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Певец Shaman (Ярослав Дронов) подал две заявки в Федеральную службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда «Я русский». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По данным Роспатента, первая заявка регистрируется по категориям, позволяющим производить и продавать алкогольные напитки, в частности, водку, сидры, медовуху, виски, ром и джин.

Под вторым аналогичным брендом будут возможны производство и продажа средств для личной гигиены (шампуни, гели для волос, пены для ванн, мыло, зубные порошки и другое), приборов для сексуальной активности, включая секс-игрушки и секс-куклы, а также различного научного и музыкального оборудования, продуктов питания и т.д. Помимо этого, под брендом можно заниматься организацией шоу-программ, проведением концертов, записью музыки и видео.

Как отмечает Агентство, заявка в Роспатент поступила от индивидуального предпринимателя Москвы Дронова Ярослава Юрьевича.

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«Никто не застрахован»: Врач рассказал о первых признаках деменции
Врач Новоселов: люди с деменцией живут от 2 до 20 лет
16 октября 2024, 13:41

Фото: iStock/Motortion

Около 50 миллионов людей в мире страдают деменцией. При этом заболевании возникает поражение головного мозга, что ведет к когнитивным нарушениям: восприятие, внимание, узнавание, память, интеллект, речь, способность выполнять целенаправленные действия. Однако возникает вопрос: как отличить обычную забывчивость от первых симптомов деменции?
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» сообщил, что забывчивость и рассеянность — это первые признаки когнитивных нарушений.

«Люди замечают, что стали забывчивыми, но это еще не деменция. Деменция — это когнитивные нарушения, но выраженные. Это определенный термин, который заменяет сейчас термин «слабоумие» и означает, что человеку нужна помощь. У него нарушена память, речь, интеллект», — рассказал врач.

Он добавил, что деменция чаще всего возникает после 75 лет, но у нее есть «молодые» формы — в 40-50 лет, и излечить ее невозможно.

«Сегодня мы можем лечить деменцию, но излечить ее не можем. Мы в силах замедлить процесс на той стадии, на которой мы ее поймали. Эти люди по мере развития синдрома деменции забывают, как в туалет ходить и даже жевать, забывают текущие события, имена родных, теряются в метро. Летом человек одет не по погоде, например, в майское солнце едет в дубленке — это говорит о том, что он потерялся в пространстве, времени, климате и сезоне», — объяснил гериатр.

По его словам, люди с деменцией живут от 2 до 20 лет, в среднем — 7 лет. Однако у всех симптомы развиваются со своей скоростью.

«Никто из нас не застрахован. Если есть нехорошие звоночки, нужно обратиться к профессиональной оценке: к неврологам, психиатрам, гериатрам», — заключил Новоселов.

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В Москве могут открыть летний лагерь проекта «Экология – дело каждого»
16 октября 2024, 13:15

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Открыть летний лагерь для участников премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» могут в Москве, такое предложение высказал участник Всероссийского детского экологического форума в Челябинске, инициативу поддержала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сообщает пресс-служба ведомства.
С идеей об открытии лагеря выступил победитель четвёртого сезона премии 14-летний Андрей Микуленко из города Краснодон в ЛНР. Оказалось, что работа в этом направлении уже ведётся.

«Это отличная идея. Здорово, что мы мыслим одинаково. Буквально на днях мы обсуждали с нашими партнёрами – одним из ведущих вузов страны – возможность открыть на их базе летний лагерь для тех участников премии, кому уже исполнилось 18 лет. Это будет уникальная школа, где студенты из разных уголков России и разных стран могли бы обмениваться опытом, предлагать свои идеи, обсуждать совместные проекты», — сказала Светлана Радионова.
Премия «Экология — дело каждого» проводится ежегодно с 2021 года, её лауреатами становятся авторы различных проектов и инициатив по сохранению окружающей среды.

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#экология
#лагерь
#природа
#москва
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«Исполнила мечты сына»: как мать погибшего на СВО бойца нашла в себе силы жить дальше
Мать погибшего на СВО бойца исполнила две мечты сына после его смерти
16 октября 2024, 12:59

Фото: iStock/goodmoments

В Ростовской области мать погибшего на спецоперации сына осуществила две мечты бойца после его смерти. Об истории семьи рассказала «Комсомольская правда».
Женщина, проживавшая на Западе Украины, перебралась в Ростовскую область в 2000-х вместе с сыном. Еще в школе мальчик пообещал матери, что станет военным, купит дом и собаку.
«Я вырасту, стану военным, куплю нам дом и обязательно собаку», — вспоминает в интервью с журналистами Тамара Бойчук.

Все эти годы у женщины и ее сына было украинское гражданство. Это не создавало никаких трудностей, рассказала она.
«На Украине политика ненависти. А здесь, на Дону, нас приняли», — говорит Томара.

В 19 лет сын подписал контракт с Минобороны, а в феврале 2022 года ушел на спецоперацию, где получил смертельные ранения.

После похорон сына мать долго не могла оправиться, но в итоге нашла в себе силы жить дальше — по ее словам, так хотел бы ее сын. Тамара получила российское гражданство, купила жилье и завела собаку — маленькую, о которой мечтал ее сын Василий.

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#сво
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В Дубне началось строительство сезонного катка
16 октября 2024, 12:55

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Сезонный каток впервые появится в городском округе Дубна, подрядчик уже приступил к строительству объекта, ход работ проверил глава округа Максим Тихомиров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сейчас рабочие монтируют входные помещения будущего катка: здесь посетители смогут переодеться и отдохнуть. Основной и самый трудозатратный процесс — укладка холодовых матов — ещё впереди.

«Вход на каток и прокат оборудования будут бесплатными. Площадку украсим новогодней иллюминацией. Готовим большие праздничные программы», — рассказал Максим Тихомиров.

Размер катка составит 30 на 60 метров. Открытие запланировано на 1 декабря.

Проект по открытию сезонных катков в подмосковных округах реализуется при поддержке правительства Московской области.

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#каток
#максим тихомиров
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Соратник Шакро Молодого Кочуйков вышел из тюрьмы: криминального авторитета встретили как VIP-персону, подробности
Криминальный авторитет Итальянец вышел на свободу из ИК в Калужской области
16 октября 2024, 12:42

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Криминальный авторитет Андрей Кочуйков, более известный под прозвищем Итальянец, вышел на свободу после восьми лет и десяти месяцев, проведённых в колонии строгого режима. Преступника считают правой рукой одного из самых известных воров в законе на постсоветском пространстве — Захара Калашова, известного как Шакро Молодой.
Утром 15 октября 59-летний Андрей Кочуйков был освобождён из исправительного учреждения строгого режима №3, расположенного в посёлке Товарково Калужской области. В 6 утра за ним приехали его друзья на двух автомобилях Mercedes в сопровождении охраны. Молодые люди крепкого телосложения не позволили журналистам приблизиться к Итальянцу.

Кочуйкова встретили на свободе как настоящую VIP-персону.

Покинув здание колонии, он сразу же сел в одну из машин и уехал, отказавшись от общения с представителями прессы.

За что посадили Андрея Кочуйкова

В декабре 2015 года в центре Москвы возле ресторана Elements произошла трагическая перестрелка, вызванная спором между хозяйкой заведения Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой. На стороне последней выступал влиятельный криминальный авторитет Андрей Кочуйков.

В тот день Кочуйков и его сообщники пришли в ресторан и потребовали от Жанны Ким выплатить им восемь миллионов рублей. Они поставили условие: либо деньги, либо заведение перейдёт под контроль Калашова.

«Была прямая угроза мне, моей семье, что со мной расправятся, что меня вывезут в багажнике, зарежут, если я не подпишу какие-то документы», — рассказала Ким.

Жанна Ким обратилась за помощью к бывшим сотрудникам силовых структур, но мирные переговоры не увенчались успехом — вскоре обе стороны взялись за оружие.

В результате перестрелки погибли два человека, ещё семь получили ранения. Среди пострадавших оказался и сам Кочуйков, однако благодаря усилиям врачей его удалось спасти, но он остался хромым на всю жизнь.

Суд над Андреем Кочуйковым

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Калашов попытался вытащить своего соратника из СИЗО, но это привело к громкому коррупционному скандалу.

В 2016 году стали известны детали коррупционных преступлений, связанных с управлением СКР в столице. Высокопрофильные сотрудники были обвинены в организации коррупционной схемы, целью которой было освобождение Кочуйкова.

Под подозрение попали начальник столичного Управления СК генерал Александр Дрыманов и несколько его подчиненных. Заместитель Дрыманова Денис Никандров решил сотрудничать со следствием и предоставил сведения о своих коллегах.

Предложенная взятка в миллион долларов обернулась арестами высокопоставленных силовиков, а сам Калашов, считавшийся наследником влиятельного криминального авторитета Деда Хасана, оказался за решёткой вместе с Итальянцем.

На судебном процессе подсудимые настаивали на своей невиновности. Защита Кочуйкова утверждала, что он не занимался вымогательством, а лишь стремился помочь знакомой Фатиме Мисиковой разрешить финансовый конфликт с Жанной Ким.

Тем не менее суд признал вину обвиняемых полностью доказанной, и Мосгорсуд подтвердил вынесенный приговор.

«Из-за одного человека, смотрите, сколько народу сидит. Кто-то виноват, кто-то не виноват», — сказал Кочуйков в суде.

Андрей Кочуйков в колонии

Андрей Кочуйков неоднократно обращался с просьбой о досрочном освобождении, но безуспешно. Суд отклонял его ходатайство, вероятно, из-за проблемного поведения заключённого. В общей сложности он провёл почти год в штрафном изоляторе или помещении камерного типа, поэтому о досрочном освобождении не могло быть и речи.

В колонии Андрей Кочуйков сначала работал в деревообрабатывающем, а затем в швейном цехе.

Стоит отметить, что в марте 2024 года в Краснодарском крае 71-летний Захар Калашов, который не досидел в тюрьме два года до своего почти десятилетнего срока, вышел на свободу. Усть-Лабинский районный суд принял решение об освобождении мужчины из-за тяжёлой болезни, которая привела к практически полной слепоте.

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В Реутове временно отключили отопление и горячую воду на пяти улицах
16 октября 2024, 12:38

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Реконструкцию тепловой сети завершили в городе Реутов, на время переподключения новой линии к котельной №2 в 44 многоквартирных домах по улицам Гагарина, Парковая, Победы, Советская и проспект Мира, а также в детских садах на проспекте Мира и улице Гагарина не будет отопления и горячей воды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отключение запланировано на период с 8 утра 16 октября до полуночи. На это время жители могут заказать себе обогреватели.

«Мы рассчитываем, что сможем завершить подключение к новым сетям раньше обозначенного срока. Тем не менее, предусмотрели выделение обогревателей тем, у кого температура в квартирах упадет ниже комфортного уровня», — написал глава Реутова Филипп Науменко в своем Telegram-канале.
Заказать обогреватель можно по телефону горячей линии: 8-968-379-30-67. Дополнительная информация о подключении тепла доступна по телефонам Единой диспетчерской службы: 8-499-929-99-99 и 8-495-512-00-11.

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#горячая вода
#отключение
#теплоснабжение
#филипп науменко
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«Вишенка на торте»: Синоптик рассказал о погодном сюрпризе для москвичей
Синоптик Варакин: начиная с воскресенья москвичей ждет теплая порция воздуха
16 октября 2024, 12:17

Фото: iStock/Valery Bocman

Календарь показывает середину октября. Москвичи и жители области, кажется, видели все: солнце, дождь, снег... Чего ожидать от погоды дальше?
Начальник ситуационного Центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что конец недели, включая выходные, по температуре будет определенно осенним.

«Температура соответствует климатической норме. Будет облачная погода, но без осадков. Может, 17 октября на северо-востоке и юго-востоке пройдет слабенький дождик, но только две-три капли. Ночные заморозки ожидаются с четверга на пятницу и с пятницы на субботу, примерно -4, -6 градусов», — сообщил синоптик.

Однако, по его словам, унывать не стоит, потому что следующая неделя готовит для нас теплый сюрприз.

«Вишенка на торте: начиная с воскресенья, половина следующей недели пропитается теплой порцией воздуха. Температуры будут 7, 9 градусов днем, и ночные часы будут теплыми: от 2 до 6 градусов. Ощутим комфортную погоду без осадков», — поделился прогнозом Варакин.

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В Дубне стартовала конференция по авиации и ракетостроению
16 октября 2024, 12:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Первая всероссийская научно-техническая конференция имени А. Я. Березняка «Новые горизонты отечественной авиации и ракетостроения» открылась на площадке особой экономической зоны «Дубна», сообщает пресс-служба администрации городского округа Дубна.
Организатором конференции выступило государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка.

«Есть очень большие надежды, что конференция будет интересной, полезной и результативной для всех участников. (…) Надеюсь, что конференция поможет нам наметить новые пути для развития ракетостроения и наладить партнёрские связи со всеми участниками», — сказал гендиректор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков.
В конференции принимают участие представители оборонных предприятий России, в том числе концерна ВКО «Алмаз-Антей», Федерального научно-производственного центра «Титан-Баррикады» и др.

Как отметил глава округа Дубна Максим Тихомиров, конференция будет проходить четыре дня и завершится 18 октября.

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#конференция
#военная техника
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