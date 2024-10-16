В Барвихе обустроили пешеходную дорожку к амбулатории

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Обустройство пешеходной дорожки, ведущей от дома №27 к амбулатории, завершилось в посёлке Барвиха Одинцовского городского округа, качество проделанной работы проверил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Жители давно просили нас об этой дорожке. Здесь положили новое покрытие, сделали освещение. Работы выполнены качественно», — сказал Андрей Иванов.Отмечается, что дорожку обустроила за свой счёт компания «Бизнес Премиум». Здесь уложили асфальт и установили восемь уличных фонарей. Длина дорожки составляет 190 метров, ширина — два метра.
Андрей Иванов добавил, что благоустройство в Барвихе будет продолжено. В частности, планируется оборудовать рядом со школой парковку для учителей.
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