Проекция «Летят журавли» появилась на здании «Крокус Сити Холла» – видео

Видео: «Радио 1»
В подмосковном Красногорске около здания «Крокус Сити Холла» проходит акция «Журавли» в память о жертвах теракта.
Старт акции дала появившаяся на полуразрушенном здании концертного зала проекция «Летят журавли».
Акция была названа в честь композиции «Журавли» народного артиста СССР Муслима Магомаева, имя которого носит концертный зал.
Перед зданием «Крокус Сити Холла» собрались сотни людей, чтобы почтить память жертв этой ужасной трагедии.
В этот день, который был объявлен президентом России Владимиром Путиным днём общенационального траура, каждый может помочь погибшим обрести бессмертие. Для этого следует сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать собственный вариант, после чего поделится его фотографией в социальный сетях.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл в пятницу, 22 марта. Вооружённые террористы ворвались в здание и начали расстреливать зрителей, которые пришли на концерт рок-группы «Пикник». После этого преступники устроили пожар. В результате этого происшествия, по последним данным, погибли 137 человек, ещё 180 пострадали.
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Акция была названа в честь композиции «Журавли» народного артиста СССР Муслима Магомаева, имя которого носит концертный зал.
В этот день, который был объявлен президентом России Владимиром Путиным днём общенационального траура, каждый может помочь погибшим обрести бессмертие. Для этого следует сложить бумажного журавлика, нарисовать птицу или создать собственный вариант, после чего поделится его фотографией в социальный сетях.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл в пятницу, 22 марта. Вооружённые террористы ворвались в здание и начали расстреливать зрителей, которые пришли на концерт рок-группы «Пикник». После этого преступники устроили пожар. В результате этого происшествия, по последним данным, погибли 137 человек, ещё 180 пострадали.
Читайте также:
24 марта в 19:55 на здании «Крокус Сити Холл» появится проекция «Журавли»
Акция солидарности с пострадавшими в теракте состоится около «Крокуса»
В день общенациональной скорби по всей стране организовали стихийные мемориалы
Анастасия Чинкова