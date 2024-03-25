«Решили отомстить»: Дипломат рассказал, кто и за что организовал теракт в «Крокусе»

Фото: Пресс-служба МО
22 марта в России произошёл теракт, унесший множество жизней. В подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание.
Накануне трагедии западные СМИ предупреждали своих граждан о возможных терактах на территории РФ и призывали не посещать массовые скопления людей.
Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь в разговоре с «Радио 1» рассказал, кто может стоять за этим преступлением.
По мнению дипломата, очевидно, что акция была спланирована очень чётко и работали профессионалы. Из-за появившихся призывов от стран Запада можно точно сказать, что они были осведомлены о предстоящем теракте.
Он добавил, что невозможно совершить такое преступление без тщательной подготовки, не совершив ошибок. При этом план теракта зрел ни один день, уверен эксперт.
«Спрашивал, что где находится»: сотрудник «Крокуса» рассказал о разговоре с террористом
Crocus Group: из «Крокуса» в день теракта эвакуировали 5 тысяч человек
Дипломат рассказал, как будут бороться с мигрантами после теракта в «Крокусе»
*Запрещенная в России террористическая организация.
Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь в разговоре с «Радио 1» рассказал, кто может стоять за этим преступлением.
«Главное провести анализ — кто был организатором, как все это произошло, какие цели преследовались. Самое главное, какая цель была у террористов, что они хотели доказать. Или это просто какие-то озлобленные люди собрались, организовались и решили отомстить. Естественно, сейчас спецслужбы разбираются во всем этом», — завил Корчмарь.Он пояснил, что причин для совершения теракта может быть много: военные действия на Украине и на Ближнем Востоке, возможная месть помощь Сирии против организации ИГИЛ*.
По мнению дипломата, очевидно, что акция была спланирована очень чётко и работали профессионалы. Из-за появившихся призывов от стран Запада можно точно сказать, что они были осведомлены о предстоящем теракте.
«Разведка, естественно, работает, изучается еще и мнение общественности, мнение этих группировок террористических. Если это, допустим, ИГИЛ, которая взяла на себя ответственность за этот теракт, значит, тут замешаны американцы, потому что американцы взрастили ИГИЛ*, помогали оружием и, в общем-то, и планируют их операцию. Это инструмент американцев. Это уже известно, в общем-то, здесь и долго говорить не надо», — заявил эксперт.Сколько времени расследование может занять, сложно ответить, отметил Корчмарь. Но можно однозначно заявить, что это «одно из запланированных мероприятий наших недругов за границей». Он пояснил, что НАТО во главе США хотят дезорганизовать российское общество, уничтожить Россию, вплоть до смены руководства, о чем неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин.
Он добавил, что невозможно совершить такое преступление без тщательной подготовки, не совершив ошибок. При этом план теракта зрел ни один день, уверен эксперт.
«Любая акция — это деньги. Это инструктаж, это тренировка, это отработка плана, вплоть до имитации посещения места теракта, изучения его. Ну, в общем, если говорить, в общем плане на международной арене это возымело негативное воздействие на всех. Никто не застрахован», — заявил посланник.Собеседник также указал на монополию США на средства массовой информации в мире, поэтому они будут разжигать эту ситуацию.
«Нужно сорганизоваться то же из своих средств массовой информации. Должна идти целенаправленно такая волна, которая и показала нашим людям, нашему обществу, что не всё так гладко вокруг нашей страны. Много очень сейчас врагов. И с другой стороны, нужно, самоорганизовываться внутри страны и быть начеку. И требуется сплочение, людей перед такой угрозой», — подытожил Корчмарь.Читайте также:
«Спрашивал, что где находится»: сотрудник «Крокуса» рассказал о разговоре с террористом
Crocus Group: из «Крокуса» в день теракта эвакуировали 5 тысяч человек
Дипломат рассказал, как будут бороться с мигрантами после теракта в «Крокусе»
*Запрещенная в России террористическая организация.
Алина Юрчак