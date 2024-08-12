Террористку Трепову* экстренно госпитализировали в тюремную больницу в Мордовии

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Террористку Дарью Трепову* экстренно госпитализировали в тюремную больницу Мордовии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, у неё наблюдается сильная депрессия и раскол личности. Ранее, 26 июля, сообщалось, что заключённая Трепова* начала рисовать картинки для общества веганов России. Эксперт, проанализировавший рисунки, заявил о серьёзных проблемах с психикой у девушки. Всё это происходит из-за осознания того, что она выйдет на свободу только в 53 года (сейчас ей 26 лет).
В настоящее время муж девушки пытается связаться с ИК-2, куда её этапировали на прошлой неделе, чтобы выяснить, что с ней произошло.
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*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Анастасия Чинкова