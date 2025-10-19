«Тешат своё тщеславие»: в Госдуме раскритиковали родителей, отдающих детей в школу с 6 лет

19 октября 2025, 15:27

Депутат Милонов раскритиковал родителей, отдающих детей в школу с шести лет

Фото: iStock/AnnaStills

Россияне, которые отдают детей в школу с шести лет, зачастую делают это из желания подчеркнуть свою уникальность, а не из пользы для ребёнка. Такое мнение выразил зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов в интервью «Газете.ru».





Парламентарий подчеркнул, что успешные примеры раннего начала обучения – скорее исключение, и детям, которые идут в школу раньше, приходится прикладывать больше усилий для освоения программы, чем тем, кто начинает учиться в семь лет.





«Это модная тенденция – отдать ребёнка чуть ли не с четырёх лет в школу для того, чтобы потешить свое тщеславие, что ты родитель необычного, сверхспособного ребёнка. Это не так. Твой ребёнок необычный и хороший, но не надо отдавать маленького ещё совсем малыша в школу, он к ней не готов», – отметил депутат.