Студенты Губернского колледжа ознакомились с методиками Н.П. Гришаевой

19 октября 2025, 11:18

Фото: администрация г.о. Серпухов

Студенты третьего курса дошкольного отделения ГАПОУ МО «Губернский колледж» прошли практический интенсив кейс-клуба «Авторские технологии Н. П. Гришаевой: развивающее общение в группе детского сада». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.