Студенты Губернского колледжа ознакомились с методиками Н.П. Гришаевой
Студенты третьего курса дошкольного отделения ГАПОУ МО «Губернский колледж» прошли практический интенсив кейс-клуба «Авторские технологии Н. П. Гришаевой: развивающее общение в группе детского сада». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Мероприятие состоялось в Международной педагогической академии дошкольного образования. На мероприятии подробно описали принципы эффективного взаимодействия с детьми в дошкольной и младшей школьной возрастных группах, а также продемонстрировали практические инструменты для педагогов.
Участники активно выполняли задания под руководством автора методики и вели живой диалог. Это позволило ребятам закрепить теорию на практике. Студенты освоили приемы развивающего общения и закрепили навыки их практического применения. Они также познакомились с готовыми алгоритм-картами педагогического взаимодействия и разобрали их на примерах. Также участники получили от автора методики практические рекомендации, которые могут применяться в повседневной работе с группой.
Организаторы отметили интерес будущих воспитателей и практическую пользу тренинга.
