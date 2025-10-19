В России хотят ввести 12-летнее обучение в школах
Срок обучения в российских школах нужно увеличить с 11 до 12 лет. С таким призывом выступил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.
По его словам, которые приводит ТАСС, такой подход к образованию соответствует реалиям времени — школьная программа постепенно становится сложнее, и в расписании появляется все больше предметов, научных дисциплин.
Помимо этого, собеседник агентства отметил, что многих детей с пяти или шести лет готовят к программе первого класса — именно с такого возраста и стоит начинать учебу. По его мнению, вопрос введения 12-летней системы образования следует решить в течение двух лет.
Инициативу он также хочет обсудить в Российской академии образования и на общественном совете при Министерстве просвещения.
