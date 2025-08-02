Маск призвал к выходу стран из ЕС, обвинив блок в подрыве демократии
Американский предприниматель Илон Маск выступил за выход всех государств Европейского союза из состава объединения. Об это он написал в социальной сети X.
Ранее Европейский суд постановил, что власти Ирландии не вправе использовать нехватку жилья в стране в качестве оправдания для отказа в размещении просителей убежища.
По словам Маска, Ирландии следует выйти из Евросоюза. Миллиардер выразил мнение, что все государства должны сделать это, так как ЕС разрушает демократию в Европе.
До этого дипломат Логвинов заявил о негативных последствиях политики ЕС по России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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