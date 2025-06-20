Илон Маск подал запрос на предоставление убежища в России

20 июня 2025, 10:22

Даванков сообщил, что МИД получил запрос на предоставление убежища от Маска

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Министерство иностранных дел России получило запрос на предоставление убежища от известного американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска. Об этом изданию NEWS.ru сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков на Петербургском международном экономическом форуме.





Даванков отметил, что, несмотря на ошибки, совершенные Маском, важно уметь прощать.





«Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем. Он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой», — заявил вице-спикер.