Илон Маск подал запрос на предоставление убежища в России
Даванков сообщил, что МИД получил запрос на предоставление убежища от Маска
Министерство иностранных дел России получило запрос на предоставление убежища от известного американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска. Об этом изданию NEWS.ru сообщил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков на Петербургском международном экономическом форуме.
Даванков отметил, что, несмотря на ошибки, совершенные Маском, важно уметь прощать.
«Мне кажется, Илон Маск сделал ошибки, но эти ошибки надо уметь прощать. Если не получится, то мы его всегда ждем. Он с точки зрения своей технологичности и визионерства очень крутой», — заявил вице-спикер.
По его словам, ответ от российского внешнеполитического ведомства должен поступить в течение месяца.
Илон Маск — известный американский инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор, родившийся в ЮАР. Он является основателем и руководителем нескольких крупных компаний, включая Tesla (производство электромобилей), SpaceX (космические исследования и транспортировка грузов и астронавтов), Neuralink (нейротехнологии), The Boring Company (строительство подземных транспортных туннелей).