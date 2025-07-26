Стало известно, как Илон Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ

26 июля 2025, 07:17

Reuters: Маск отключил Starlink, сорвав попытку контрнаступления ВСУ в 2022 году

Фото: iStock/AdrianHancu

Американский миллиардер Илон Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ под Херсоном в 2022 году. Об этом информирует Reuters.