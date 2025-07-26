Стало известно, как Илон Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ
Американский миллиардер Илон Маск сорвал попытку контрнаступления ВСУ под Херсоном в 2022 году. Об этом информирует Reuters.
В конце сентября 2022 года бизнесмен приказал старшему инженеру калифорнийского офиса SpaceX отключить систему спутниковой связи Starlink в Херсонской области, в результате чего перестали работать более ста терминалов.
Отключение спутниковой связи помешало дронам ВСУ отслеживать позиции российской армии, а артиллерия, которая корректировала атаку с помощью Starlink, потеряла возможность прицельно атаковать позиции ВС РФ.
Согласно информации агентства, Маск пошел на такой шаг, так как опасался, что если наступление украинской армии окажется успешным, то это спровоцирует ядерный ответ России.
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