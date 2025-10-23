В IV отборочном этапе Битвы роботов примут участие две подмосковные команды

23 октября 2025, 15:47

оригинал Фото: пресс-служба Минцифры РФ

Четвёртый отборочный этап Международного чемпионата по битве роботов состоится 1 ноября в Екатеринбурге. На турнире сразятся 28 команд, две из которых представляют Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.





16 команд будут выступать с роботами весом до 110 килограммов, а 12 — в дисциплине «Битва мини-роботов» с «бойцами» весом до полутора килограммов.





«От Подмосковья в соревнованиях примут участие команды «Феникс» и SOLARBOT. Они обе выпустят на площадку роботов-тяжеловесов», — говорится в сообщении.