Мантурову продемонстрировали радиоэлектронное и лазерное производство во Фрязино

18 октября 2025, 10:52

Видео: Правительство РФ

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров ознакомился с работой индустриальных площадок подмосковного Фрязино в сфере радиоэлектронной промышленности и СВЧ-электроники (сверхвысокочастотной электроники). Об этом сообщили в аппарате первого вице-премьера.





В наукограде Фрязино, известном как центр российской СВЧ-электроники, Мантуров посетил несколько индустриальных объектов. Он ознакомился с работой площадок, направленных на подготовку кадров для радиоэлектронной отрасли, а также посетил действующие производственные предприятия.



Первый вице-премьер побывал в инновационном технопарке «Исток - РТУ МИРЭА», который создан в структуре Передовой инженерной школы «СВЧ-электроники». В проекте приняли участие Научно-производственное предприятие (НПП) «Исток» имени А.И. Шокина, входящее в холдинг «Росэл» и Госкорпорацию Ростех, а также РТУ МИРЭА. Основная цель технопарка — подготовка школьников и студентов в практико-ориентированном формате для работы на предприятиях радиоэлектронной отрасли, включая участие в образовательно-профессиональном треке «Код Ростеха». Образовательное пространство, занимающее более 3,7 тысяч квадратных метров, оснащено современными лабораториями, полигоном для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), кибердромом и ареной для «Битвы роботов».



Мантуров считает, что эта площадка станет настоящей «кузницей инженеров нового поколения», которые будут обладать практическими навыками в области СВЧ-электроники. Эта компетенция является ключевой для современной промышленности и проектирования.





«Образовательные программы здесь будут строиться на реальных кейсах и задачах предприятий, а, значит, школьники и студенты с первых шагов будут вовлечены в работу, напрямую связанную с потребностями производства. Наставниками для них станут опытные специалисты госкорпорации. Такой подход позволит формировать кадры с отточенными практическими навыками уже со школьной и студенческой скамьи», — добавил политик.