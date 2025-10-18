Мантурову продемонстрировали радиоэлектронное и лазерное производство во Фрязино
Видео: Правительство РФ
Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров ознакомился с работой индустриальных площадок подмосковного Фрязино в сфере радиоэлектронной промышленности и СВЧ-электроники (сверхвысокочастотной электроники). Об этом сообщили в аппарате первого вице-премьера.
В наукограде Фрязино, известном как центр российской СВЧ-электроники, Мантуров посетил несколько индустриальных объектов. Он ознакомился с работой площадок, направленных на подготовку кадров для радиоэлектронной отрасли, а также посетил действующие производственные предприятия.
Первый вице-премьер побывал в инновационном технопарке «Исток - РТУ МИРЭА», который создан в структуре Передовой инженерной школы «СВЧ-электроники». В проекте приняли участие Научно-производственное предприятие (НПП) «Исток» имени А.И. Шокина, входящее в холдинг «Росэл» и Госкорпорацию Ростех, а также РТУ МИРЭА. Основная цель технопарка — подготовка школьников и студентов в практико-ориентированном формате для работы на предприятиях радиоэлектронной отрасли, включая участие в образовательно-профессиональном треке «Код Ростеха». Образовательное пространство, занимающее более 3,7 тысяч квадратных метров, оснащено современными лабораториями, полигоном для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), кибердромом и ареной для «Битвы роботов».
Мантуров считает, что эта площадка станет настоящей «кузницей инженеров нового поколения», которые будут обладать практическими навыками в области СВЧ-электроники. Эта компетенция является ключевой для современной промышленности и проектирования.
«Образовательные программы здесь будут строиться на реальных кейсах и задачах предприятий, а, значит, школьники и студенты с первых шагов будут вовлечены в работу, напрямую связанную с потребностями производства. Наставниками для них станут опытные специалисты госкорпорации. Такой подход позволит формировать кадры с отточенными практическими навыками уже со школьной и студенческой скамьи», — добавил политик.
Первый вице-премьер также осмотрел производственную площадку НПП «Исток» имени Шокина. Здесь занимаются разработкой и серийным производством современных электронных изделий и радиотехники.
Кроме того, Мантуров посетил индустриальную зону предприятия «Лазеруан». Она специализируется на производстве лазерной и волоконной техники, выпускает лазеры и технологические системы для различных отраслей промышленности, науки и медицины.
Политику показали оборудование для лазерной сварки, резки стекла и обработки труб, а также хирургические и косметологические лазеры. Продукция компании распространяется по всей территории России. Кроме того, «Лазеруан» активно выходит на международные рынки, поставляя свои товары в дружественные страны Азии и на Ближний Восток.