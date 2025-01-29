Тесть модели Водяновой Бернар Арно за день потерял $11 миллиардов

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Глава компании LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton Бернар Арно за один день потерял 11 миллиардов долларов. Тем не менее, он опустился всего на одну строчку в рейтинге богатейших людей мира.
По величине состояния француза обогнал глава Oracle Ларри Эллисон, который 29 января стал богаче на $6 млрд, сообщает Forbes. Теперь он занимает в списке толстосумов четвёртую позицию, сместив с неё Арно. Такие изменения произошли после публикации финансового отчёта LVMH, результаты которого крайне не понравились акционерам. Компания, крупнейший мировой производитель товаров класса «люкс», сократила чистую прибыль в 2024 году на 17%.
Сын Бернара Арно Антуан женат на известной российской супермодели филантропе Наталье Водяновой. Он тоже бизнесмен, вместе с женой и детьми проживает в Париже. У пары два общих сына — Максим и Роман. Кроме того, у 43-летней Натальи есть есть ещё трое детей от первого брака с Джастином Тревором Беркли Портманом, младшим единокровным братом миллиардера и английского аристократа виконта Кристофера Портмана.
В 2004 году она учредила фонд «Обнаженные сердца». Среди направлений работы организации — поддержка детей с особенностями физического и ментального развития и оказание помощи семьям с такими детьми.
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Сын Бернара Арно Антуан женат на известной российской супермодели филантропе Наталье Водяновой. Он тоже бизнесмен, вместе с женой и детьми проживает в Париже. У пары два общих сына — Максим и Роман. Кроме того, у 43-летней Натальи есть есть ещё трое детей от первого брака с Джастином Тревором Беркли Портманом, младшим единокровным братом миллиардера и английского аристократа виконта Кристофера Портмана.
В 2004 году она учредила фонд «Обнаженные сердца». Среди направлений работы организации — поддержка детей с особенностями физического и ментального развития и оказание помощи семьям с такими детьми.
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Александр Бойцов