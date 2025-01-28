Наряд Кендалл Дженнер с оптической иллюзией на Неделе моды в Париже вызвал ажиотаж в соцсетях

Кендалл Дженнер (фото: соцсети)
Наряд американской модели Кендалл Дженнер на показе в рамках Недели моды в Париже вызвал ажиотаж в соцсетях.
29-летняя бизнесвумен приняла участие в показе бренда Schiaparelli, который состоялся 27 января. Модель дефилировала в обтягивающем макси-платье с оптической иллюзией, телесным корсетом и акцентными вставками на бёдрах. Также стилисты подобрали туфли на каблуках и уложили волосы модели в тугой пучок.
Кендалл Дженнер (фото: соцсети)
Поклонники восхитились образом в комментариях под постом Дженнер в соцсетях. Они назвали звезду королевой и отметили, как идеально на ней сидит наряд.
Правда напомним, что в августе 2024 года Дженнер рассказала, каково это работать манекенщицей. Она призналась, что модельная индустрия заставляет её чувствовать одиночество.
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Кендалл Дженнер (фото: соцсети)
Поклонники восхитились образом в комментариях под постом Дженнер в соцсетях. Они назвали звезду королевой и отметили, как идеально на ней сидит наряд.
Правда напомним, что в августе 2024 года Дженнер рассказала, каково это работать манекенщицей. Она призналась, что модельная индустрия заставляет её чувствовать одиночество.
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Анастасия Чинкова