«Миграционное гетто» в крупном российском регионе шокировало местных жителей
Telegram-канал «Многонационал» опубликовал видео с массовым праздником мигрантов в екатеринбургском районе Сортировка, который авторы ролика называют «миграционным гетто».
На предоставленных кадрах предположительно запечатлена свадьба: десятки людей, включая женщин в платках и детей, собрались в тесном дворе. Под звуки барабанов и длинных труб гости танцуют, а один из участников бросает в воздух пачку денег, после чего собравшиеся пытаются их поймать.
Ранее сообщалось о приговоре для мигранта, который систематически совершал насильственные действия над беременной женщиной. Отмечается, что гражданин Таджикистана в период с апреля 2021 года по июль 2024 года регулярно избивал свою гражданскую жену и её несовершеннолетнего сына.
