В Технопарке Физтех-лицея им. П. Л. Капицы состоится лекция известного ученого Каплана

Фото: пресс служба Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы
Фото: пресс служба Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы
«Лицей второй в рейтинге по конкурентоспособности выпускников. Больше 100 призеров региона по математике, по физике, это все наши ученики. Для нашего лицея эта норма. У нас есть дети, которые занимают первые места в олимпиадах даже по непрофильным дисциплинам, например иностранные языки. Наша задача — это воспитание интеллектуальной элиты», - рассказала Елена Сальникова замдиректора по научно-методической работе Физтех-лицея им П.Л. Капицы.
Фото: пресс служба Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы
В сентябре 2023 года на базе Физтех-лицея состоялось открытие крупнейшего детского Технопарка.
Технопарк Физтех-лицея имени П.Л. Капицы – учреждение дополнительного образования, где проходит обучение на основе практической деятельности. На базе самого крупного детского Технопарка есть копии установок лауреатов Нобелевской премии по физике, оранжереи, молекулярно-биологические лаборатории, приборы для химического анализа, лаборатории по гуманоидной робототехнике, планетарий, полигон для проведения испытаний беспилотных аппаратов как на улице, так и под водой, центр обработки данных. Все это позволяет детям осуществить широкий спектр лабораторных и практических работ.
Фото: пресс служба Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы
«Есть тенденция, что большинство талантливых молодых ученых выпускаются из регоинов России. Это из-за того, что там меньше оборудования и возможностей для изучения наук, чем в столице. Дети за техническими возможностями не видят сути процесса, а в регионах им приходится креативить, чтобы чего-то достичь», - отметила Елена Сальникова.
В Технопарке фунцкионируют 58 лабораторий, где ученики могут не только решать реальные задачи, пройти профориентационное обучение, но и показать себя и свои знания перед будущими работодателями.
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