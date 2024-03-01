Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье подключили «умный» сервис к ещё одной земельной онлайн-услуге

В Подмосковье подключили «умный» сервис к ещё одной земельной онлайн-услуге

01 марта 2024, 10:39
Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Получить услугу по предварительному согласованию предоставления земельных участков с неразграниченной собственностью на подмосковном госпортале стало ещё удобнее: к сервису подключили опцию предпроверки участка, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

«Умный» сервис проверяет оборотоспособность земельного участка и наличие пересечений с зонами различных ограничений. Если такие пересечения есть, сервис формирует подробный документ с этой информацией, что позволит пользователю решить, стоит ли использовать этот участок», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.
Услуга «Предварительное согласование предоставления земельных участков» размещена на подмосковном портале в разделе «Земля и стройка». Подать заявление могут члены садоводческих организаций, религиозных групп, многодетные семьи и представители ряда других категорий.

Читайте также:

Жители Подмосковья с начала года получили более 13 тыс электронных справок

В Подмосковье оцифровали аккредитацию спортивных федераций

В Подмосковье оптимизировали земельные онлайн-услуги
#цифровизация
#земельные участки
#госуслуги
#надежда куртяник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Погоня полиции за автомобилем 14-летнего водителя в Иркутске закончилась стрельбой
В Иркутске погоня полиции за 14-летним водителем закончилась стрельбой
01 марта 2024, 11:25

Фото: iStock/Fedorovekb

Полицейская погоня за 14-летним водителем в Иркутске завершилась стрельбой по колесам автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел 26 февраля, когда патрульные заметили автомобиль, который совершал опасные маневры на дороге.

Полицейские неоднократно требовали от водителя остановиться, но он игнорировал их сигналы и попытался скрыться, создавая угрозу для других участников дорожного движения.

Погоня началась, и полицейские предупредили нарушителя о своем намерении применить оружие для остановки. Убедившись, что другие участники движения не находятся в опасности, сотрудники выстрелили по колесам машины.

В конечном итоге преследуемый заехал в тупик, выскочил из автомобиля и попытался скрыться, но был задержан. Оказалось, что за рулем находился 14-летний подросток.

Подросток признался, что приобрел автомобиль самостоятельно, чтобы кататься с друзьями. Его доставили в отдел полиции, и в настоящее время проводится проверка данного инцидента.

Читайте также:

Погоня со стрельбой произошла в Ленинградской области

«Скоряк неостановку замутил»: Полиция устроила погоню за скорой в центре Екатеринбурга

В Красноярском крае мужчина на комбайне с включенной жаткой устроил погоню за детьми
#полиция
#проверка
#подросток
#автомобиль
#оружие
#остановки
#инцидент
#полицейские
#мужчина
#сотрудники
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковную приёмную кандидата Путина поступило ещё семь инициатив
01 марта 2024, 11:09

Фото: РИШ

Ещё семь предложений поступило кандидату в президенты России Владимиру Путину от жителей Московской области через общественную приёмную в Красногорске, сообщает пресс-служба регионального избирательного штаба.

Житель Раменского округа, замдиректора ДК «Гжелка» Александр Логвин предложил организовать детские лагеря на базе домов культуры, а также передать неработающие лагеря муниципалитетам, чтобы восстановить их и вновь открыть.

Ещё один житель Раменского округа, директор Раменского городского правка Сергей Бурмистров предложил разрешить оформлять дороги внутри СНТ в общую долевую собственность. Он также предложил, чтобы организация мест для обращения с отходами закладывалась на этапе проектирования ЖК и при выделении участков под индивидуальное жилищное строительство.

Несколько инициатив внесла жительница Люберец Алеся Давранова, которая руководит Центром поддержки участников СВО и их семей. Она предлагает открыть отделения ДОСААФ в школах, освободить участников СВО и членов их семей от уплаты процентов по ипотеке, а также ввести оплату для ресурсоснабжающих организаций по фактическому потреблению.

Поступило также предложение от жителей Бронниц: они предлагают индексировать оклады из-за роста цен.

Все инициативы, поступающие в общественную приёмную в Красногорске, переправляются в центральный офис. Эти предложения будут учитываться при формировании предвыборной программы кандидата в президенты.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков назвал ключевой частью своей программы расширение гражданских и деловых свобод, а также борьбу с новыми запретами. Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что поддержит многодетные семьи и будет уделять много внимания вопросам образования, медицины и ЖКХ. А кандидат от КПРФ Николай Харитонов идёт на выборы под лозунгом «Поиграли в капитализм — и хватит!». Он собирается внести значительные изменения в социально-экономическую политику страны и провести «новую индустриализацию».

Читайте также:

Информаторы о выборах проводят встречи с подмосковными трудовыми коллективами

Информаторы оповестили о выборах президента более 3,4 млн избирателей Подмосковья

В Подмосковье стартовали тренировки по безопасности избирателей во время выборов
#выборы
#президент
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Технопарке Физтех-лицея им. П. Л. Капицы состоится лекция известного ученого Каплана
01 марта 2024, 11:07

Фото: пресс служба Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы

В Лектории Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы 6 марта состоится открытая лекция известного психофизиолога, доктора биологических наук Александра Каплана.
Знаменитый психофизиолог поделится интересными фактами об особенностях человеческого мозга. В Лектории регулярно проходят лекции с известными российскими учеными, специалистами и популяризаторами науки. Лекцию с известным психофизиологом, доктором биологических наук Александром Капланом может посетить любой желающий.

Фото: пресс служба Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы

В данный момент в Физтех-лицее обучается более 1000 детей со 2-го по 11-й классы из 56 регионов России. Лицей растет и расширяется, на его базе создается естественно-научный образовательный кластер по модели Образовательного центра «Сириус». Проект создан при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Лицей второй в рейтинге по конкурентоспособности выпускников. Больше 100 призеров региона по математике, по физике, это все наши ученики. Для нашего лицея эта норма. У нас есть дети, которые занимают первые места в олимпиадах даже по непрофильным дисциплинам, например иностранные языки. Наша задача — это воспитание интеллектуальной элиты», - рассказала Елена Сальникова замдиректора по научно-методической работе Физтех-лицея им П.Л. Капицы.

Фото: пресс служба Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы

В сентябре 2023 года на базе Физтех-лицея состоялось открытие крупнейшего детского Технопарка.

Технопарк Физтех-лицея имени П.Л. Капицы – учреждение дополнительного образования, где проходит обучение на основе практической деятельности. На базе самого крупного детского Технопарка есть копии установок лауреатов Нобелевской премии по физике, оранжереи, молекулярно-биологические лаборатории, приборы для химического анализа, лаборатории по гуманоидной робототехнике, планетарий, полигон для проведения испытаний беспилотных аппаратов как на улице, так и под водой, центр обработки данных. Все это позволяет детям осуществить широкий спектр лабораторных и практических работ.

Фото: пресс служба Технопарка Физтех-лицея им. П. Л. Капицы

«Есть тенденция, что большинство талантливых молодых ученых выпускаются из регоинов России. Это из-за того, что там меньше оборудования и возможностей для изучения наук, чем в столице. Дети за техническими возможностями не видят сути процесса, а в регионах им приходится креативить, чтобы чего-то достичь», - отметила Елена Сальникова.

В Технопарке фунцкионируют 58 лабораторий, где ученики могут не только решать реальные задачи, пройти профориентационное обучение, но и показать себя и свои знания перед будущими работодателями.

Читайте также:

Стартовал конкурсный отбор на профильную смену РГО «Мир Открытий».

В Подмосковье подключили «умный» сервис к ещё одной земельной онлайн-услуге.

В Одинцове прошли пожарные учения в физкультурно-оздоровительном комплексе.
#дети
#технопарк
#физтех
#обучение
#лицей
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Коломне пройдет профориентационное мероприятие для студентов
01 марта 2024, 11:01

Фото: istockphoto / Henadzi Pechan

Общероссийская общественная организация «Водители России» 1 марта проведет очередную профориентационную площадку на базе Коломенского аграрного колледжа имени Н.Т. Козлова. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Мероприятия в рамках акции проводятся с 2023 года в школах и колледжах для знакомства молодежи с транспортной отраслью, с грузовой техникой, демонстрация престижности профессии. Профплощадка проводится совместно с Российским союзом Сельской молодежи Московской области в рамках программы «Кадры для села».


«Быть водителем гордо и престижно. Современный водитель — человек, который обеспечивает продовольственную и энергетическую безопасность нашей Родины. Работая в транспортной отрасли — Вы можете развиваться и формировать свое будущее. Стабильный заработок позволит вам создать семью, строить планы и достигать поставленных задач. Сегодня мы с лучшими ТК страны формируем для вас максимально комфортные условия труда, стабильный заработок и социальную защищенность. Добро пожаловать к нам — новые водители России», — поделился президент организации «Водители России» Олег Торош.

Стоит отметить, что в текущем году профориентационные занятия пройдут в 11 регионов России. Основной целью программы является обеспечить интерес для студентов будущим трудоустройством.

Читайте также:

Челябинские студенты-дизайнеры изобрели новое приспособление для бойцов СВО

В Технопарке Физтех-лицея им. П. Л. Капицы состоится лекция известного ученого Каплана

Стартовал конкурсный отбор на профильную смену РГО «Мир Открытий»
#безопасность
#водители
#будущее
#страны
#мероприятия
#человек
#кадры
#акции
#профессии
#коломна
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский запустил отбор судей для КС на фоне вопроса легитимности власти
Зеленский запустил отбор судей для КС на фоне вопросов к легитимности президента
01 марта 2024, 10:59

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале конкурсного отбора на должность судей Конституционного суда, которые назначаются главой государства. Об этом говорится в указе, опубликованном на его официальном сайте.
Для проведения отбора будет создана специальная конкурсная комиссия, в состав которой войдут пять экспертов в области права и юридических наук.

По данным «Зеркала недели», 27 февраля офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд относительно возможности продолжения полномочий Зеленского после истечения его пятилетнего срока (то есть после 20 мая 2024 года).

Издание также сообщило, что офис президента планирует задать вопросы суду относительно проведения выборов в условиях военного положения и «легитимности полномочий» президента после окончания его срока. Окончательное решение о подаче обращения в суд еще не принято, отмечает «Зеркало недели», подчеркивая опасения офиса президента относительно возможных результатов решения Конституционного суда.

Согласно планам, в Украине 31 марта должны были состояться президентские выборы. Однако в офисе Зеленского высказывались опасения о невозможности проведения голосования в условиях военного положения, указывая на то, что часть населения, включая бойцов и вынужденных эмигрантов, не смогут проголосовать. Также одним из аргументов Зеленского является финансовая сторона организации выборов. Затраты на их проведение оценивают в 5 млрд долларов.

Противники действующего президента утверждали, что после 20 мая его власть станет нелегитимной, и Зеленский должен будет передать свои полномочия спикеру парламента. Согласно Конституции Украины, спикер может исполнять обязанности президента (с сокращением полномочий) до выборов нового главы государства.

Читайте также:

Зеленский подписал договор о сотрудничестве между Украиной и Албанией

Зеленский прилетел в Саудовскую Аравию

Зеленский пообещал не наносить удары по России западным оружием
#суд
#выборы
#права
#договор
#власть
#обращения
#офис
#комиссия
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стартовал конкурсный отбор на профильную смену РГО «Мир Открытий»
01 марта 2024, 10:41

Фото: istock / Choreograph

В 2024 году в лучших детских центрах пройдут профильные смены русского географического общества «Мир открытий», направленные на изучение географии, экологии, краеведения и других смежных дисциплин.

Участники получат знания в указанных сферах, которые необходимы для решения практических задач и прохождения полевых практик. Дети познакомятся с общественно значимыми проектами РГО, узнают о путешественниках, внесших вклад в развитие географии, пообщаются с экспертами, специалистами в разных областях географии.

В этом году проект реализуют в ВДЦ «Океан»; МДЦ «Артек»; ВДЦ «Орленок». Конкурсный отбор для ВДЦ «Океан» и МДЦ «Артек» проводится с 1 марта по 15 июня, для ВДЦ «Орленок» — с 1 марта по 18 августа.

Подробнее ознакомиться с условиями и подать заявку на участие можно на официальном сайте mk.rgo.ru.

Читайте также:

Начался прием заявок на Всероссийский конкурс «Семья и будущее России»-2024

В России проходит конкурс по молодёжному предпринимательству «Создай НАШЕ»

В Подмосковье стартовал приём заявок на участие во Всероссийском конкурсе медиков
#дети
#проект
#развитие
#мир
#лагерь
#конкурс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ключи от квартир в ЖК «Пехра» в Балашихе получили уже 4 тысячи человек
01 марта 2024, 09:58

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

На территории жилого комплекса «Пехра» в городском округе Балашиха ввели в эксплуатацию шесть жилых новостроек общей площадью более 280 тысяч квадратных метров, новоселье отпраздновали четыре тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Построена и введена в эксплуатацию половина жилых домов от запланированных 12. В настоящее время идёт возведение ещё трёх домов высотой от десяти до 26 этажей. Два из этих домов планируют сдать в эксплуатацию во втором и третьем кварталах текущего года», — отмечается в сообщении.
В жилом комплексе также создаётся социальная инфраструктура. На территории ЖК функционируют три детских сада. Открыта взрослая поликлиника и готовится к открытию детская. Ведётся строительство школы на 1500 учеников: учебное заведение откроется в этом году.

Читайте также:

Число отказов в разрешении на строительство в Подмосковье снизилось до 20%

В Красногорске стартовало строительство подземного перехода у ЖК «Большое Путилково»

Строительство школы на 550 учеников в Орехово-Зуеве выходит на финишную прямую
#балашиха
#новостройки
#жк
#строительство
#минжилполитики мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья рассказали о новых способах мошенничества через опросы
01 марта 2024, 09:45

Фото: istockphoto / Diy1

Жителей Подмосковья предупредили о лжеопросах от мошенников. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В новом способе незаконного получения данных злоумышленники предлагают пользователям интернета поучаствовать в предвыборном опросе, после которое человек якобы «получит вознаграждение».


«В новой схеме обмана пользователю поступает предложение пройти соцопрос. Для этого требуется скачать мобильное приложение и ответить на несколько вопросов. После завершения опроса мошенники просят ввести данные банковской карты для получения вознаграждения. Также на фишинговой странице, куда пользователя переносит приложение, запрашиваются доступ к контактным данным и СМС. Вместо обещанной прибыли потенциальный респондент может потерять деньги», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что во избежании неприятных ситуаций министерство рекомендует подмосковными жителям тщательнее следить за своими данными и не проверять информацию, размещенную в сети или поступающую по телефону, в достоверных источниках. Кроме этого все желающие могут воспользоваться памятку по цифровой безопасности на портале госуслуг Подмосковья.

Читайте также:

Новая схема обмана: Мошенники придумали налог на спецоперацию

«Поделывают голос и видеосообщения»: Юрист рассказал как мошенники используют нейросети

В России мошенники создали более 5 тысяч поддельных сайтов
#мобильное приложение
#деньги
#мошенники
#карты
#данные
#человек
#смс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Симоньян рассказала о записи, где немецкие военные обсуждают теракт на Крымском мосту
Симноьян: офицеры ФРГ на аудиозаписи обсуждали удары по Крымскому мосту
01 марта 2024, 09:41

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в Телеграм-канале сообщила, что у нее есть запись, где «высокопоставленные офицеры бундесвера» обсуждают удары по Крымскому мосту.

«Кое-что крааааайне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда (канцлер ФРГ Олаф - прим.ред.) Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. <...> На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост», — пишет журналистка.
Симоньян отмечает, что офицеры обсуждают, как сделать это, чтобы немецкий канцлер мог и дальше заявлять, что не причастен к этому.

До этого сообщалось, что Следственный комитет РФ установил все обстоятельства теракта на Крымском мосту. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Комментируя слова главы Пентагона, Захарова указала на настоящего агрессора

Экс-спикер Маккарти: Байден использует шпаргалки даже на личных встречах

Министры финансов G20 не смогли согласовать итоговое заявление по Украине

#россия
#мост
#фрг
#крымский мост
#нато
#шольц
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф