В Подмосковье подключили «умный» сервис к ещё одной земельной онлайн-услуге.

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова
«Умный» сервис проверяет оборотоспособность земельного участка и наличие пересечений с зонами различных ограничений. Если такие пересечения есть, сервис формирует подробный документ с этой информацией, что позволит пользователю решить, стоит ли использовать этот участок», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.Услуга «Предварительное согласование предоставления земельных участков» размещена на подмосковном портале в разделе «Земля и стройка». Подать заявление могут члены садоводческих организаций, религиозных групп, многодетные семьи и представители ряда других категорий.
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