В Одинцове прошли пожарные учения в физкультурно-оздоровительном комплексе

Фото: пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области
«Особую трудность представляет собой тушение пожаров в период, когда здание заполнено людьми: массовая эвакуация в начальный период не дает возможности пожарным в него проникнуть. Поэтому возможен целый ряд обстоятельств, влияющих на развитие пожара и на боевые действия подразделений.Спасательные работы из горящих или отрезанных дымом помещений организуют в большинстве случаев через окна по ручным пожарным лестницам и спасательным веревкам», — поделился начальник отдела организации пожаротушения управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Московской области Алексей Мануковский.
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