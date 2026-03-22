The Sun: экс-супруга принца Эндрю хотела клонировать собак Елизаветы II
Бывшая супруга принца Эндрю Маунтбеттен‑Виндзора Сара Фергюсон рассматривала идею клонирования корги покойной королевы Елизаветы II (1926–2022) с коммерческой целью. Об этом сообщает The Sun on Sunday.
Согласно полученной информации, Фергюсон задумывала создать компанию под названием The Queen’s Corgis, которая занималась бы клонированием и последующей продажей собак этой породы. Кроме того, она вела переговоры с американской кинокомпанией Halcyon Studios о съемках сериала, посвященного клонированным корги. Однако эти планы так и остались нереализованными — обсуждения «зашли в тупик», а в 2024 году*Halcyon Studios прекратила свое существование.
Связь британской королевской семьи с породой вельш‑корги‑пемброк началась задолго до последних событий. Свою первую собаку будущая королева Елизавета II получила в подарок на 18‑летие от отца — короля Георга VI (1895–1952). Щенка, выведенного в Западном Уэльсе, звали Сьюзен.
