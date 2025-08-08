The Sun: китаянка шесть лет страдала от приступов неконтролируемых оргазмов
20-летняя жительница Китая на протяжении шести лет страдала от крайне редкого заболевания — стойкого расстройства генитального возбуждения (ПГАД). Об этом пишет британская газета The Sun.
Первые симптомы возникли еще в 14 лет. Китаянка испытывала внезапные «электрические разряды» в тазовой области, сопровождавшиеся сокращениями, похожими на оргазм. Приступы могли происходить в любой момент времени — даже во время визитов к врачам, что мешало повседневной жизни.
Медики исключили эпилепсию и другие неврологические нарушения после серии обследований. Различные методы терапии, включая лечение депрессии, не давали результата. Ситуация изменилась, когда неврологи назначили антипсихотические препараты. Спустя несколько недель приступы стали реже и слабее. Девушка смогла вернуться к работе и учебе. Однако при отмене препаратов симптомы возвращались.
ПГАД — малоисследованное расстройство, которое встречается лишь у 1% женщин. Причины его появления могут быть связаны с повреждением нервов, аномалиями позвоночника или побочными эффектами от приема лекарств.
