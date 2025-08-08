В США 10-летняя девочка умоляла учителей не отпускать её домой и позже погибла от пыток

08 августа 2025, 15:09

Mirror: в США от пыток погибла 10-летняя девочка, умолявшая не отпускать её домой

Фото: iStock/SB Arts Media

В США разгорается скандал после трагической гибели 10-летней Ребекки, которая неоднократно просила учителей не отпускать её домой, опасаясь насилия. Позже девочка умерла от тяжёлых травм, вызванных систематическими пытками и жестоким обращением, пишет Mirror.