В США 10-летняя девочка умоляла учителей не отпускать её домой и позже погибла от пыток
В США разгорается скандал после трагической гибели 10-летней Ребекки, которая неоднократно просила учителей не отпускать её домой, опасаясь насилия. Позже девочка умерла от тяжёлых травм, вызванных систематическими пытками и жестоким обращением, пишет Mirror.
Ребёнка обнаружили без сознания на шоссе в Аризоне. Её доставили в больницу, где она скончалась через три дня. У девочки были зафиксированы множественные синяки и отсутствие ногтей на ногах. Выяснилось, что пыткам и насилию её подвергали отец и его подруга.
После смерти Ребекки её дядя и руководство школы, в которой она училась, обвинили власти в бездействии. Директор учебного заведения Брайан Холман заявил, что зафиксировано не менее 12 отчётов, содержащих «очевидные признаки жестокого обращения, пренебрежения и продолжающегося вреда». Однако, по его словам, несмотря на обещания, никаких решительных действий предпринято не было.
Адвокаты семьи рассматривают возможность подачи иска против местного управления по делам детей (DCS) и полиции за халатность при рассмотрении сигналов о насилии.
Школьный персонал сообщил, что девочка умоляла не возвращать её домой. Работники школы с ноября 2023 по январь 2024 года 12 раз звонили в DCS. Однако в департаменте сообщили лишь о пяти звонках, из которых только один соответствовал характеру расследования.
На фоне произошедшего в стране обсуждается ужесточение контроля над работой социальных служб и внедрение новых механизмов оперативного реагирования на случаи угрозы детям.
