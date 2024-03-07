The Telegraph: «Ред Булл» отстранил от работы обвинившую Хорнера сотрудницу

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«Ред Булл» отстранил от работы сотрудницу, которая обвиняла руководителя Кристиана Хорнера в домогательствах, сообщает The Telegraph.
Ранее одна из сотрудниц компании обвинила руководителя Кристиана Хорнера в неподобающем поведении и домогательствах в свой адрес. Под ними она подразумевала отправку ей сообщений интимного характера.
При этом Кристиан Хорнер полностью отрицал свою вину. Он является руководителем «Ред Булл» с 2005 года.
Внутри организации приняли решение о проведении служебного расследования, после которого с руководителя компании сняли все обвинения. По данным The Telegraph, специалистку отстранили от работы с выплатой заработной платы.
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При этом Кристиан Хорнер полностью отрицал свою вину. Он является руководителем «Ред Булл» с 2005 года.
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Мария Федоровцева