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Мотоциклист без прав сбил детей на электросамокате в Кузбассе

Фото: iStock/Osobystist

В Кемеровском округе произошло ДТП с участием мотоцикла и электросамоката, в котором пострадали двое несовершеннолетних, а также 18-летний подросток. Об этом сообщили в ГИБДД по Кузбассу.



По данным VSE42.RU, мальчик ехал на электросамокате вместе с другом. В какой-то момент в них врезался мотоцикл под управлением 18-летнего парня.

«В ходе проверки полицейские выяснили: мощность электросамоката превышает 250 Вт, что по правилам приравнивает его к транспортному средству. Для управления нужны права, которых у ребенка нет. Самокат принадлежит его родителям», — уточнили в ведомстве.

Родителям мальчика выписали штраф в размере 30 тысяч рублей за то, что они передали управление транспортным средством лицу без прав. При этом мотоциклист также оказался без прав. Мотоцикл отправили на спецстоянку и назначили штраф в размере 16,5 тысячи рублей.

Как сообщает «Сiбдепо», мальчиков, едущих на самокате, госпитализировали в больницу. У одного из них диагностировали сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и ссадины. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма. У мотоциклиста выявили перелом ключицы.
Элина Позднякова

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