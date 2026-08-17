Мотоциклист без прав сбил детей на электросамокате в Кузбассе

17 августа 2026, 13:42

Фото: iStock/Osobystist

В Кемеровском округе произошло ДТП с участием мотоцикла и электросамоката, в котором пострадали двое несовершеннолетних, а также 18-летний подросток. Об этом сообщили в ГИБДД по Кузбассу.





По данным VSE42.RU, мальчик ехал на электросамокате вместе с другом. В какой-то момент в них врезался мотоцикл под управлением 18-летнего парня.





«В ходе проверки полицейские выяснили: мощность электросамоката превышает 250 Вт, что по правилам приравнивает его к транспортному средству. Для управления нужны права, которых у ребенка нет. Самокат принадлежит его родителям», — уточнили в ведомстве.