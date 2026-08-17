Мотоциклист без прав сбил детей на электросамокате в Кузбассе
В Кемеровском округе произошло ДТП с участием мотоцикла и электросамоката, в котором пострадали двое несовершеннолетних, а также 18-летний подросток. Об этом сообщили в ГИБДД по Кузбассу.
По данным VSE42.RU, мальчик ехал на электросамокате вместе с другом. В какой-то момент в них врезался мотоцикл под управлением 18-летнего парня.
«В ходе проверки полицейские выяснили: мощность электросамоката превышает 250 Вт, что по правилам приравнивает его к транспортному средству. Для управления нужны права, которых у ребенка нет. Самокат принадлежит его родителям», — уточнили в ведомстве.
Родителям мальчика выписали штраф в размере 30 тысяч рублей за то, что они передали управление транспортным средством лицу без прав. При этом мотоциклист также оказался без прав. Мотоцикл отправили на спецстоянку и назначили штраф в размере 16,5 тысячи рублей.
Как сообщает «Сiбдепо», мальчиков, едущих на самокате, госпитализировали в больницу. У одного из них диагностировали сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и ссадины. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма. У мотоциклиста выявили перелом ключицы.