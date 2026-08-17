В Краснодаре мужчина разбил 15 телевизоров в магазине техники

17 августа 2026, 13:46

В Краснодаре мужчина разбил 15 телевизоров на 1,5 млн рублей

Фото: Istock / gorodenkoff

В Краснодаре 34-летний мужчина устроил погром в магазине электроники, разбив сразу 15 телевизоров. Предварительный ущерб от его действий оценили более чем в 1,5 млн рублей.