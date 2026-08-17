В Краснодаре мужчина разбил 15 телевизоров в магазине техники
В Краснодаре 34-летний мужчина устроил погром в магазине электроники, разбив сразу 15 телевизоров. Предварительный ущерб от его действий оценили более чем в 1,5 млн рублей.
Как сообщили в Росгвардии, мужчина находился в одном из сетевых гипермаркетов техники и сначала спокойно рассматривал товары. Однако в какой-то момент его поведение резко изменилось — он начал сбрасывать выставочные телевизоры с витрин на пол.
Сотрудники магазина нажали тревожную кнопку. Прибывшие на место росгвардейцы задержали посетителя и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.
Всего мужчина успел повредить 15 телевизоров. По предварительной оценке, стоимость испорченной техники превышает 1,5 млн рублей.
В «М.Видео» сообщили «Осторожно, новости», что в отношении мужчины уже возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ — об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
Магазин намерен взыскать с нарушителя причинённый ущерб через суд.
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