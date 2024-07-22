Тигр Зевс из Ленинградского зоопарка отмечает второй день рождения

Фото: iStock/TonyBaggett
Сегодня, 22 июля, тигр Зевс, привезённый в Санкт-Петербург из Мариуполя, отмечает свой второй день рождения.
Издание «Петербургский дневник», подопечным которого является Зевс, подготовило имениннику подарок – зелёный газон.
До этого сообщалось, что завтра, 23 июля, отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день защитники этих животных, экоактивисты и экологи организуют клубы и общества и стараются привлечь внимание общественности к существующим проблемам, СМИ демонстрируют научно–популярные фильмы о жизни в глубинах океана, также проводятся тематические лекции для любознательных и неравнодушных людей.
Ранее сообщалось, что в семье дальневосточных пятнистых оленей, живущих на биостанции национального парка «Лосиный остров» в подмосковных Мытищах, родился детёныш.
Читайте также:
На биостанции в Мытищах родился пятнистый оленёнок
Запахи и шум: Зоозащитница рассказала, зачем люди содержат много кошек и собак
Кинолог рассказал, как не допустить конфликт между двумя питомцами в одном доме
«Для нас важно, что Зевс живёт в Петербурге и что он растёт и развивается в Ленинградском зоопарке, где работают прекрасные профессионалы. Год назад Зевс стал нашим подопечным, и мы к нему испытываем особые чувства. Сегодня мы решили исполнить желание тигра – газон, на котором ему будет приятно играть, радоваться самому и радовать посетителей зоопарка», – пояснил главный редактор издания Кирилл Смирнов.
До этого сообщалось, что завтра, 23 июля, отмечается Всемирный день китов и дельфинов. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день защитники этих животных, экоактивисты и экологи организуют клубы и общества и стараются привлечь внимание общественности к существующим проблемам, СМИ демонстрируют научно–популярные фильмы о жизни в глубинах океана, также проводятся тематические лекции для любознательных и неравнодушных людей.
Ранее сообщалось, что в семье дальневосточных пятнистых оленей, живущих на биостанции национального парка «Лосиный остров» в подмосковных Мытищах, родился детёныш.
Читайте также:
На биостанции в Мытищах родился пятнистый оленёнок
Запахи и шум: Зоозащитница рассказала, зачем люди содержат много кошек и собак
Кинолог рассказал, как не допустить конфликт между двумя питомцами в одном доме
Мелисса Тимофеева