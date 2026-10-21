Уролог объяснил, почему проблемы со здоровьем мальчиков остаются незамеченными
Уролог Никитский: варикоцеле выявляют примерно у 14–20% мальчиков-подростков
У мальчиков урологические проблемы могут годами протекать без боли и других заметных симптомов. Некоторые нарушения обнаруживают случайно во время профилактических осмотров, а позднее обращение к врачу может привести к необходимости хирургического лечения.
Об этом детский хирург-уролог, кандидат медицинских наук и основатель сети клиник «Медика Менте» Михаил Никитский рассказал RuNews24. По словам специалиста, во время осмотра врач оценивает развитие наружных половых органов, положение и размеры яичек, состояние мошонки и крайней плоти, а также особенности мочеиспускания.
«Задача профилактического осмотра не искать болезнь любой ценой, а вовремя заметить изменения», — объяснил Никитский.Особое внимание, по словам врача, важно уделять подросткам. Мальчики могут стесняться рассказывать родителям об интимных проблемах и скрывать симптомы, из-за чего диагностика затягивается.
Одно из состояний, которое долго может не вызывать жалоб, — варикоцеле, то есть расширение вен семенного канатика. Его выявляют примерно у 14–20% подростков. При этом диагноз не всегда означает необходимость операции: врач оценивает состояние яичек и наблюдает за изменениями.
Никитский также отметил, что часть хирургических вмешательств можно предотвратить при своевременном обращении и наблюдении. По его оценке, из примерно 400 операций, которые он проводит ежегодно, около 160–200 можно было бы избежать или не доводить до хирургического лечения при более раннем выявлении проблемы.
При этом родителям не стоит самостоятельно ставить диагнозы. Например, неполное открытие крайней плоти у маленького мальчика при отсутствии боли и воспаления может быть вариантом возрастной нормы. Решение о необходимости лечения должен принимать специалист.