Уролог объяснил, почему проблемы со здоровьем мальчиков остаются незамеченными

21 октября 2026, 16:35

Уролог Никитский: варикоцеле выявляют примерно у 14–20% мальчиков-подростков

Фото: istockphoto / Volha Rahalskaya

У мальчиков урологические проблемы могут годами протекать без боли и других заметных симптомов. Некоторые нарушения обнаруживают случайно во время профилактических осмотров, а позднее обращение к врачу может привести к необходимости хирургического лечения.





Об этом детский хирург-уролог, кандидат медицинских наук и основатель сети клиник «Медика Менте» Михаил Никитский рассказал RuNews24. По словам специалиста, во время осмотра врач оценивает развитие наружных половых органов, положение и размеры яичек, состояние мошонки и крайней плоти, а также особенности мочеиспускания.

«Задача профилактического осмотра не искать болезнь любой ценой, а вовремя заметить изменения», — объяснил Никитский.