«Тихая охота» превратилась в гонку: грибники выносят из лесов десятки килограммов добычи
На Урале разгар настоящего грибного бума. После затяжных дождей леса буквально заполнились грибами — местные жители рассказывают, что за пару часов удается набрать по несколько десятков килограммов. Об этом сообщает Mash.
Грибники массово делятся уловом в соцсетях и уже соревнуются между собой за самые урожайные места. Кто-то успевает собрать полные корзины буквально за минуты, а для других «тихая охота» давно превратилась еще и в сезонный способ заработать.
Причиной такого изобилия называют аномально влажное лето. В Екатеринбурге выпала примерно двойная норма осадков, а больше дождей за календарное лето в городе фиксировали только в 1937 году. Тепло и большое количество влаги создали практически идеальные условия для роста грибов.
Похожая ситуация наблюдается и в других регионах. В Ленинградской области жители массово отправляются за город за боровиками и лисичками, в Ярославской и Тверской областях также сообщают о богатом урожае. В Подмосковье уже пошли осенние опята — грибники возвращаются из леса с мешками, а местные рынки заполняются свежей добычей.
Но вместе с грибным ажиотажем не стоит забывать о безопасности. В лес лучше отправляться не одному, заранее рассчитывать время на дорогу обратно и избегать глухих мест, где может не ловить мобильная связь.
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