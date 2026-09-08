«Тихая охота» превратилась в гонку: грибники выносят из лесов десятки килограммов добычи

08 сентября 2026, 20:13

Грибной бум накрыл Урал — корзины заполняются за считаные минуты

Фото: Istock / PIKSEL

На Урале разгар настоящего грибного бума. После затяжных дождей леса буквально заполнились грибами — местные жители рассказывают, что за пару часов удается набрать по несколько десятков килограммов. Об этом сообщает Mash.