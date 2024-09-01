Фото: Минздрав МО
Устойчивые к антибиотикам бактерии находят в раненых солдат ВСУ западные и европейские врачи. При этом военных заражают в клиниках Украины, сообщает Times 1 сентября.
Бактерии, которые не реагируют на антибиотики, нашли доктора лондонской больницы Святого Георгия в ноге у военного. Рану многократно обрабатывали разными антибиотиками, однако ногу пришлось ампутировать. Перед этим солдата пытались вылечить в четырех украинских больницах. Именно там заразился пациент, по мнению докторов.
Антибиотикорезистентность у раненых солдат ВСУ также выявляли в Германии, Нидерландах и Норвегии. Люк Мур назвал распространение инфекции «тихой пандемией»
О росте в Западной Европе супербактерий, которые не реагируют на медицинские препараты, заявили в 2023 году. Тогда отмечалось, что основная часть случаев приходится на жителей Украины.
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«Заражение наиболее происходит не в траншее на фронте, а почти всегда в медицинских учреждениях», – цитирует газета лондонского инфекциониста-консультанта Люка Мура.
Антибиотикорезистентность у раненых солдат ВСУ также выявляли в Германии, Нидерландах и Норвегии. Люк Мур назвал распространение инфекции «тихой пандемией»
«Украина стала новым полем битвы с супербактериями. Заражения находят не только у военных. Аналогичные результаты показали восемь образцов анализов, взятых у новорожденных с пневмонией», – пишет Times.
О росте в Западной Европе супербактерий, которые не реагируют на медицинские препараты, заявили в 2023 году. Тогда отмечалось, что основная часть случаев приходится на жителей Украины.
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Лия Мурадьян