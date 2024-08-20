Вирусолог Чепурнов раскрыл первые признаки оспы обезьян

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Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что первыми признаками оспы обезьян являются сыпь и пустулы.
Также у заболевших могут наблюдаться высокая температура, ломота в мышцах и костях.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что в мире и в России, в частности, навряд ли распространится оспа обезьян.
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«На определённом этапе заболевания оспа обезьян имеет характерные формы. Для обычных вирусов характерны высокая температура, ломота в мышцах, костях. В случае с оспой обезьян появляется сыпь, а потом пустулы. Это очень характерный признак, который всех будет настораживать. Настороженность и должна быть в период распространения заболевания», — добавил в беседе с NEWS.ru Чепурнов.
Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что в мире и в России, в частности, навряд ли распространится оспа обезьян.
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Мелисса Тимофеева