Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Лихорадка Западного Нила пришла в Россию: охвачено уже 22 региона

Лихорадка Западного Нила пришла в Россию: охвачено уже 22 региона

Роспотребнадзор: случаи лихорадки Западного Нила нашли в 22 регионах России
29 августа 2024, 03:35
Фото: istock/nechaev-kon

Фото: istock/nechaev-kon

Роспотребнадзор сообщил о выявлении случаев заражения лихорадкой Западного Нила в 22 регионах России. Уровень заболеваемости превысил средний показатель на 13%, отметили в пресс-службе ведомства.
Особенно уязвимы к заболеванию люди с хроническими болезнями и пожилые граждане. По данным Роспотребнадзора, теплая погода способствует увеличению продолжительности жизни комаров, которые являются основными переносчиками вируса. Обычно лихорадка Западного Нила встречается в странах с жарким климатом и южных регионах России.

На днях Министерство здравоохранения Татарстана сообщило, что число зарегистрированных случаев заболевания в республике достигло 59. При этом только одному из заразившихся не потребовалась госпитализация.



Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) – это вирусная инфекция, сопровождающаяся симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями. В некоторых случаях у пациентов могут развиться серозный менингит и менингоэнцефалит. Основной путь заражения – укусы комаров и клещей.
Ранее в 2024 году Роспотребнадзор сообщал о единичных случаях заражения ЛЗН, большинство из которых были завозными.

Читайте также:

В Татарстане выявили 4 случая лихорадки Западного Нила, зараженные в больнице

Летальный исход: Врач рассказал, как не заразиться лихорадкой Западного Нила от комара

Вирусолог Альтштейн рассказал о рисках начала пандемии лихорадки Западного Нила
#роспотребнадзор
#инфекция
#врач
#госпитализация
#заболевания
Врач Иванова заявила об опасности самолечения при отите
28 августа 2024, 21:47

Фото: iStock/Doucefleur

Терапевт Виктория Иванова предупредила, что самолечение при отите чревато менингитом или потерей слуха.
«Отит нельзя игнорировать или пытаться лечить самостоятельно. Это воспаление, которое локализуется в среднем, внутреннем или наружном отделе уха. Самолечение чревато полной глухотой, менингитом или абсцессом мозга, поражением слуховых и лицевых нервов, параличом», — пояснила в беседе с NEWS.ru Иванова.

По её словам, при гнойной форме отита может начаться даже разрушение костей.

Специалист призвала не игнорировать боль в ухе, ощущение заложенности в ушах, покраснение видимой части ушной раковины и другие неприятные симптомы, а обращаться с эти к врачу.

Ранее терапевт Игорь Видяскин заявил, что при ожогах лица, груди, шеи, ног или паховой области необходимо вызывать скорую помощь.

Читайте также:

Россиянам раскрыли, при каких ожогах нужно сразу вызывать скорую

Врач Шаповалова раскрыла отличие истинного головокружения от психогенного

Врач Хорошев опроверг негативное влияние магнитных бурь на человека
#помощь
#симптомы
#терапевт
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли, при каких ожогах нужно сразу вызывать скорую
Врач Видяскин рекомендовал вызывать врачей при ожогах лица и шеи
28 августа 2024, 21:41

Фото: iStock/MangTeng

Терапевт Игорь Видяскин заявил, что при ожогах лица, груди, шеи, ног или паховой области необходимо вызывать скорую помощь.
«Если ожог охватил большую площадь или находится на лице, груди, шее, руках, ногах или в паху, немедленно вызовите скорую медицинскую помощь. Если рана кажется серьезной или возникли осложнения, такие как сильная боль, инфекция или отек, также требуется медицинская помощь», — отметил в беседе с NEWS.ru Видяскин.

Ранее врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова заявила, что отличить истинное головокружение от психогенного можно по глазам.

Читайте также:

Врач Шаповалова раскрыла отличие истинного головокружения от психогенного

Врач Хорошев опроверг негативное влияние магнитных бурь на человека

Жжение, вздутие, боль: Врач рассказала о причинах появления изжоги
#инфекция
#помощь
#врач
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Шаповалова раскрыла отличие истинного головокружения от психогенного
Врач Шаповалова: Отличить типы головокружения можно по глазам
28 августа 2024, 19:49

Фото: iStock/brizmaker

Врач-невролог, отоневролог, врач-специалист кабинета лечения головной боли ЛДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Мария Шаповалова заявила, что отличить истинное головокружение от психогенного можно по глазам.
По её словам, истинное головокружение всегда сопровождается непроизвольным движением глаз.

«Часто причиной шаткости и неустойчивости является тревожное расстройство. Тогда головокружение называют психогенным. В этом случае пациенты не испытывают ощущения вращения комнаты вокруг себя, но жалуются на постоянное внутреннее ощущение шаткости, будто их заносит в сторону. Но при этом они идут ровно. Отличить истинное головокружение от несистемного можно по глазам», – прояснила в беседе с Газета.ру Шаповалова.

До этого сомнолог София Черкасова объяснила причины «ярких» продолжительных сновидений большим объёмом информации, накопившимся в мозге за день, который должен быть обработан.

«Это зона гиппокампа, так как когда человек спит, во время быстрой стадии сна происходит переработка этой информации. Гиппокамп очищается, воспоминания сортируются и частично выбрасываются, а частично остаются, откладываясь в корковые структуры, где они будут жить долго», – отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Черкасова.

Ранее врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев заявил, что магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека.

Читайте также:

Врач Хорошев опроверг негативное влияние магнитных бурь на человека

Названо самое безопасное время, которое можно уделить видеоиграм

«Спасает жизнь»: Невролог Хорошев назвал продукт, предотвращающий инсульты и инфаркты
#здоровье
#жизнь
#врач
#человек
#пациенты
#сомнолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Хорошев опроверг негативное влияние магнитных бурь на человека
28 августа 2024, 19:24

Фото: iStock/Gilnature

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев заявил, что магнитные бури не оказывают существенного влияния на здоровье человека.
Так, он привёл в пример «Солнечный супершторм» 1859 года.

«Тогда изменение поля привело к воспламенению телеграфных линий и к тому, что три дня по Земле на экваторе гуляли совершенно аномальные явления. Выброс солнечной плазмы был очень мощным. При этом никаких отклонений самочувствия, ни массовых, ни даже индивидуальных тогда не было зафиксировано. Человечество перенесло это событие нормально. Трудности возникли только из-за нарушения светового дня и сбоя телеграфных систем», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Хорошев.

А доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург назвал универсальный список витаминов, рекомендованный людям после 50 лет. Так, он перечислил D3, К2, В9, В12.

«Упомянутый список — это витамины, чей положительный эффект доказан для мужского и женского организма. Но я бы также включил в него никотиновую кислоту В3, которая защищает организм от атеросклероза. В3 тоже следует принимать как женщинам, так и мужчинам, поскольку она защищает головной мозг от возрастных изменений. Собственно, как и В12», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Гинзбург.

Ранее диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что кофе может помочь предотвратить ряд опасных хронических болезней, включая болезнь Паркинсона и заболевания печени.

Читайте также:

Названы неожиданные полезные свойства кофе

Жжение, вздутие, боль: Врач рассказала о причинах появления изжоги

«Сжатие, давление»: Кардиолог указала на боли в сердце, характерные для стенокардии
#болезнь
#врач
#диетолог
#нарушения
#заболевания
#витамины
#магнитные бури
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы неожиданные полезные свойства кофе
Врач Габдулхакова: Кофе может помочь предотвратить болезнь Паркинсона
28 августа 2024, 18:32

Фото: iStock/Arx0nt

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова заявила, что кофе может помочь предотвратить ряд опасных хронических болезней, включая болезнь Паркинсона и заболевания печени.
«Результаты эпидемиологических исследований показывают, что употребление кофе может помочь предотвратить ряд хронических заболеваний, включая сахарный диабет 2-го типа, болезнь Паркинсона и заболевания печени. Большинство проспективных когортных исследований не выявили связи потребления кофе со значительным повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний», — прокомментировала в беседе с «Известиями» врач.

А врач-офтальмолог Светлана Полякова развеяла некоторые мифы, связанные со здоровьем глаз. Так, она отметила, что весьма преувеличены такие факты, как то, что морковь и черника поддерживают здоровье глаз, улучшить качество зрения можно, избегая нагрузки на глаза, чтение книг также негативно воздействует на глаза, как и гаджеты, нельзя избежать потери зрения и т. д. В беседе с RuNews24.ru специалист добавила, что неправдой является и то, что в глазу можно потерять контактную линзу. По её словам, сделать это невозможно из-за самого строения органа зрения.

Ранее врач-кардиолог, терапевт клиники Огни Олимпа, кандидат медицинских наук Светлана Павличенко в беседе с «Радио 1» рассказала, что боль в области сердца зависит от факторов риска ишемического происхождения.

Читайте также:

Жжение, вздутие, боль: Врач рассказала о причинах появления изжоги

«Сжатие, давление»: Кардиолог указала на боли в сердце, характерные для стенокардии

«Едете в могилу»: Кардиолог раскрыл, влияет ли использование телефона на болезни сердца
#здоровье
#болезнь
#сердце
#врач
#кофе
#глаза
#гаджеты
#сахарный диабет
#офтальмолог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жжение, вздутие, боль: Врач рассказала о причинах появления изжоги
Гастроэнтеролог Бережная: стресс может способствовать появлению изжоги
28 августа 2024, 16:47

Фото: iStock/Tharakorn

Изжога — знакомое многим состояние, когда кислота из желудка поднимается обратно в пищевод, вызывая неприятное ощущение жжения за грудиной. Возникает оно чаще после еды или ночью, но может появиться и в положении лежа, и при наклонах вперед. Важно понимать, какие именно продукты могут провоцировать изжогу, чтобы избежать дискомфорта и улучшить качество жизни.
Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная в беседе с «Радио 1» заявила, что существует несколько физиологических моментов, которые необходимо знать.

  1. Между пищеводом и желудком нет никакого сфинктера, нет мышечного кольца, которое бы закрывало. Именно вертикализация положения тела позволяет нам таким образом не иметь частых забросов из желудка в пищевод.
  2. В пищеводе содержимое щелочное, в желудке кислое, и это является важным фактором, потому что смешение, как гашение соды лимоном, получается образование газа, раздражение, ожог, неприятные ощущения, чувства жжения, боли, даже резкий спазм, когда человек не может ничего проглотить. Это происходит из-за раздражения кислотой. Чем чаще это происходит, тем больше возникает воспаления пищевода и приводя к серьезным последствиям.

Причин для появления изжоги, по мнению диетолога, много, однако самое первое — переедание, когда человек не ел целый день, а вечером поужинал и сразу принял горизонтальное положение.

Вторая причина — индивидуальная непереносимость некоторых продуктов.

«И более часто это молочные продукты, потому что молочный белок непростой, и порой многие люди не знают, что у них аллергия на коровье молоко. Возникает вздутие, бурление, боль, что приводит к развитию изжоги», — объяснила врач.

Также существуют сочетания продуктов, которые вызывают не только изжогу, но и развитие панкреатита.

«Это спиртное, водка с шашлыком на уксусе и зеленым перцем. Это очень жесткое сочетание, которое может вызывать серьезные заболевания», — сказала эксперт.

Она добавила, что еще один фактор, вызывающий изжогу, — стресс.

Чтобы понять, что вызывает дискомфорт, надо, по совету Ирины Бережной, завести самому себе пищевой дневник: разделить листочек на две части, с одной стороны писать, что съели и в какое время, а в другом столбце ощущения от этого продукта. Дальше сопоставить и выявить продукты, вызывающие дискомфорт.

Диетолог напомнила, что важно обращаться к специалистам, потому что изжога может проявлением тяжелого заболевания.

Читайте также:

«Профузный понос»: Диетолог рассказала, кому нужно отказаться от молочных продуктов

«Результат на следующий день»: Диетолог рассказала, как с помощью яблок сбросить вес

Иммунитет или язва: Врач перечислил полезные и вредные свойства лимона
#молоко
#эксперт
#водка
#образование
#радио
#продукты
#врач
#аллергия
#диетолог
#человек
#развитие
#заболевания
#стресс
#люди
#тела
#гастрономия
#врачи
#больницы
#больничный лист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В НИКИ детства с начала года обследовали 5,5 тысяч юных спортсменов
28 августа 2024, 16:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Центр спортивной медицины НИКИ детства с начала года обследовал около 5,5 тыс. детей-спортсменов из Подмосковья. Такой статистикой поделилась первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Речь идёт о несовершеннолетних спортсменах, которые занимаются карате, сноубордингом, прыжками на батуте, фитнес-аэробикой, хоккеем на траве, стрельбой из лука и другими видами.
«В нашем уникальном центре юные спортсмены проходят полное обследование и диагностику, после чего получают заключение о допуске к тренировкам и соревнованиям. С начала года врачи обследовали 5,5 тыс. несовершеннолетних спортсменов из сборных команд региона по 160 видам спорта», – рассказала Болатаева.
Как отметили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в центре создан так называемый «короткий коридор» для обследования детей двенадцатью специалистами. Это педиатр, кардиолог, ортопед, спортивный врач и врачи других специальностей. Всё обследование занимает около трёх часов.

Читайте также:

Подмосковные школы паллиативного пациента обучили уже более 100 человек

Врачи достали из носа двухлетней девочки пять бусин разного размера

В Одинцове открылся медицинский центр для детей и взрослых «Мой мед»
#ники детства
#дети
#спорт
#спортсмены
#диспансеризация
#медосмотр
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные школы паллиативного пациента обучили уже более 100 человек
28 августа 2024, 15:32

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В школах паллиативного пациента, которые работают в 11 городских округах Московской области, прошли обучение уже более 100 человек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В школах родственников паллиативных пациентов учат уходу за больными. При желании школы могут посещать и соцработники. Все занятия проводятся бесплатно.
«Паллиативные пациенты нуждаются в регулярном уходе. Благодаря работе таких школ мы можем помочь родственникам создать дома комфортные условия для больного, обучить основам ухода. Сейчас под руководством Координационного центра паллиативной медицинской помощи в регионе работают 11 паллиативных школ. За четыре месяца обучение там прошли более 100 человек», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как напомнили в министерстве, школы паллиативного пациента работают в Егорьевской, Ступинской, Коломенской, Зарайской, Каширской, Воскресенской, Луховицкой, Клинской, Химкинской, Красногорской и Солнечногорской больницах. До конца года планируется открыть их во всех городских округах Подмосковья.

Обучение проводят врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер. График и темы занятий можно найти на портале паллиативной помощи, а также на сайтах больниц и в соцсетях. Предварительная запись не нужна.

Читайте также:

Врачи достали из носа двухлетней девочки пять бусин разного размера

В Одинцове открылся медицинский центр для детей и взрослых «Мой мед»

На работу в Подмосковье в этом году вышли около 60 «земских» врачей и фельдшеров
#минздрав мо
#паллиативная помощь
#пациенты
#обучение
#социальная помощь
#инвалиды
#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врачи достали из носа двухлетней девочки пять бусин разного размера
28 августа 2024, 13:05

Фото: iStock/SbytovaMN

Пять разнокалиберных бусин вытащили из носа двухлетней девочки врачи Пушкинской клинической больницы им. профессора В.Н. Розанова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Отмечается, что родители обратили внимание только на одну из бусин. О том, что в носу уже спрятан целый запас бижутерии, врачи узнали уже в ходе извлечения первого инородного предмета.
«Достаем большую бусинку, а там еще что-то поблескивает. Мама спрашивает: «У тебя что-то еще в носике есть?». Девочка смеется и отвечает: «Да!». В результате мы достали ещё четыре. Малышка вела себя спокойно пока мы извлекали бусинки без анестезии. Всё было сделано за несколько минут», – рассказывает врач отоларингологического отделения Седа Савелова.
Самой крупной была бусина, которая находилась с краю. Её вытащили крюком. А для извлечения оставшихся четырёх бусин пришлось использовать аспиратор: прибор, которым удаляют жидкости из полости организма.

После извлечения бусин врачи убедились, что с юной пациенткой всё в порядке и отпустили ее с родителями домой.

Читайте также:

«Сжатие, давление»: Кардиолог указала на боли в сердце, характерные для стенокардии

В Одинцове открылся медицинский центр для детей и взрослых «Мой мёд»

На работу в Подмосковье в этом году вышли около 60 «земских» врачей и фельдшеров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф