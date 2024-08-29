Лихорадка Западного Нила пришла в Россию: охвачено уже 22 региона

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Роспотребнадзор сообщил о выявлении случаев заражения лихорадкой Западного Нила в 22 регионах России. Уровень заболеваемости превысил средний показатель на 13%, отметили в пресс-службе ведомства.
Особенно уязвимы к заболеванию люди с хроническими болезнями и пожилые граждане. По данным Роспотребнадзора, теплая погода способствует увеличению продолжительности жизни комаров, которые являются основными переносчиками вируса. Обычно лихорадка Западного Нила встречается в странах с жарким климатом и южных регионах России.
На днях Министерство здравоохранения Татарстана сообщило, что число зарегистрированных случаев заболевания в республике достигло 59. При этом только одному из заразившихся не потребовалась госпитализация.
Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) – это вирусная инфекция, сопровождающаяся симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями. В некоторых случаях у пациентов могут развиться серозный менингит и менингоэнцефалит. Основной путь заражения – укусы комаров и клещей.
Ранее в 2024 году Роспотребнадзор сообщал о единичных случаях заражения ЛЗН, большинство из которых были завозными.
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На днях Министерство здравоохранения Татарстана сообщило, что число зарегистрированных случаев заболевания в республике достигло 59. При этом только одному из заразившихся не потребовалась госпитализация.
Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) – это вирусная инфекция, сопровождающаяся симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями. В некоторых случаях у пациентов могут развиться серозный менингит и менингоэнцефалит. Основной путь заражения – укусы комаров и клещей.
Ранее в 2024 году Роспотребнадзор сообщал о единичных случаях заражения ЛЗН, большинство из которых были завозными.
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Елена Перлова