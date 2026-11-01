«Тихая роскошь»: Дизайнер объяснила, почему мамы выбирают бежевый цвет

01 ноября 2026, 13:55

Дизайнер Ельчанинова: популярность бежевого связана со стилем «тихая роскошь»

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Дизайнер и преподаватель МХПИ Алла Ельчанинова связала популярность бежевых тонов со стилем «тихая роскошь», который предполагает натуральные ткани. При этом она заявила, что бежевый подходит далеко не всем.





В беседе с RT эксперт сообщила, что в интерьере бежевый работает как фон: он снижает визуальный шум, успокаивает и хорошо сочетается с деревом, текстилем и растениями.

«Кашемир, натуральные ткани и нейтральные оттенки стали частью визуального языка «тихой роскоши» — статуса без логотипов. Отсюда во многом и «бежевые мамы». Детям полностью бежевая детская, на мой взгляд, не вредна, но им интересно разнообразие цвета: пусть хотя бы игрушки и книги будут яркими», — пояснила Алла.