В Арктике обнаружили окаменелости трёх вымерших видов грецкого ореха

Фото: iStock/5PH
Учёные обнаружили окаменелости трёх новых, но давно вымерших видов грецкого ореха.
Уточняется, что окаменелости были найдены на острове за Полярным кругом севернее, чем любой известный вид грецкого ореха, ныне живущий или вымерший.
Исследователи отметили, что в древние времена материки нашей планеты выглядели совершенно не так, как сегодня, и Арктика, сегодня покрытая льдами, ранее была населена лесами.
А российские учёные из Института химии растворов РАН с коллегами из ИНХС РАН и ИВС РАН создали новую технологию получения мембранных фильтров, которые могут применяться для фильтрации воды, отделения сероводорода от природного газа, при создании аккумуляторов и т. д. В перспективе технология может найти промышленное применение.
Ранее сообщалось, что в Московской области создали устройство, увеличивающее срок перевозки донорских сердец. Его разработали специалисты МФТИ в Долгопрудном.
Читайте также:
Учёные сообщили о начале мощной магнитной бури
Впервые в истории образцы грунта с обратной стороны Луны доставили на Землю
Учёные МФТИ разработали уникальный метод перевозки донорских сердец
Исследователи отметили, что в древние времена материки нашей планеты выглядели совершенно не так, как сегодня, и Арктика, сегодня покрытая льдами, ранее была населена лесами.
«Крайний север поддерживал леса в стиле секвой», — приводят argumenti.ru со ссылкой на «phys.org» слова соавтора исследования почетного профессора геологических наук в Университете Саскачевана Джеймса Бейсингера.
А российские учёные из Института химии растворов РАН с коллегами из ИНХС РАН и ИВС РАН создали новую технологию получения мембранных фильтров, которые могут применяться для фильтрации воды, отделения сероводорода от природного газа, при создании аккумуляторов и т. д. В перспективе технология может найти промышленное применение.
«В результате выполненных исследований было показано, что в случае воды формируется поверхностный слой с мелкими порами, изопропанол и 1-гексанол экстрагируют, то есть извлекают растворитель из полимерного раствора, а 1-деканол, наоборот, проникает в него. Поэтому при переходе от воды к изопропанолу, 1-гексанолу и 1-деканолу пористость и размер пор на поверхности мембраны увеличиваются», — пояснил в беседе с RT научный сотрудник ИХР РАН, кандидат химических наук Андрей Баско.
Ранее сообщалось, что в Московской области создали устройство, увеличивающее срок перевозки донорских сердец. Его разработали специалисты МФТИ в Долгопрудном.
Читайте также:
Учёные сообщили о начале мощной магнитной бури
Впервые в истории образцы грунта с обратной стороны Луны доставили на Землю
Учёные МФТИ разработали уникальный метод перевозки донорских сердец
Мелисса Тимофеева