Французский футболист «Ахмата» о получении российского гражданства: «Я готов»

28 июля 2025, 13:25

Французский футболист «Ахмата» Гандри заявил о готовности получить паспорт РФ

Фото: iStock/Pavel Starikov

Французский защитник ФК «Ахмат» Надер Гандри рассказал, что спрашивают его друзья на родине о России, а также допустил получение российского гражданства.





Напомним, что 30-летний Гандри выступает за чеченский клуб с февраля 2024 года. В чемпионате России футболист провёл 36 матчей и забил три гола.





«Меня спрашивали, не идут ли боевые действия в России. Я говорил, что нет, всё хорошо. Я люблю Россию и Чечню. Мне нравится играть здесь в футбол, посмотрим, как всё сложится в будущем», – отметил спортсмен в интервью Metaratings.ru.