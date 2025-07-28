Французский футболист «Ахмата» о получении российского гражданства: «Я готов»
Французский футболист «Ахмата» Гандри заявил о готовности получить паспорт РФ
Французский защитник ФК «Ахмат» Надер Гандри рассказал, что спрашивают его друзья на родине о России, а также допустил получение российского гражданства.
Напомним, что 30-летний Гандри выступает за чеченский клуб с февраля 2024 года. В чемпионате России футболист провёл 36 матчей и забил три гола.
«Меня спрашивали, не идут ли боевые действия в России. Я говорил, что нет, всё хорошо. Я люблю Россию и Чечню. Мне нравится играть здесь в футбол, посмотрим, как всё сложится в будущем», – отметил спортсмен в интервью Metaratings.ru.Также журналисты узнали у Гандри, хотел бы он получить российский паспорт. Игрок заявил, что готов к этому, поэтому, если ему предложат получить гражданство РФ, он согласится. Сейчас у футболиста имеется гражданство Франции и Туниса.
На старте нового сезона чемпионата России «Ахмат» не набрал очков и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. В третьем туре команда из Грозного сыграет со столичным «Динамо». Матч состоится 3 августа в 20:30 мск.