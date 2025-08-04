Ягудин: «Снимите розовые очки — Трусова не вернётся в спорт»

04 августа 2025, 06:20

Ягудин о будущем Александры Трусовой: «Она сосредоточена на материнстве»

Александра Игнатова (Трусова) (Фото: Instagram* @Avtrusova))

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что серебряный призёр Олимпиады Александра Трусова (Игнатова) не планирует возвращаться в фигурное катание, сосредоточившись на материнстве и платном Telegram-канале.





Алексей Ягудин категорично отверг возможность возвращения Александры Игнатовой (Трусовой) в профессиональный спорт. Олимпийский чемпион 2002 года отметил, что решение фигуристки создать платный Telegram-канал совместно с мужем Макаром Игнатовым (1990 руб./месяц) свидетельствует о смене приоритетов:





«Саша - взрослый человек и сама способна принимать решения. Тем более она теперь не одна, а со своим спутником. Думаю, это было коллегиальное решение открыть канал, прекрасный заработок. Знаю количество, знаю почем. Путем легких арифметических решений знаю итог этой истории. Хочется пожелать удачи. Те люди, которые хотят видеть Трусову спортсменкой, может быть, что-то не так с вами? Пора снять розовые очки».