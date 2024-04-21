TikTok может уволить ключевого сотрудника на фоне угрозы запрета в США

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Китайская компания ByteDance, которая владеет приложением для создания коротких видео TikTok, может уволить юрисконсульта Эриха Андерсена из-за угрозы блокировки соцсети в США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Накануне Палата представителей Конгресса США приняла несколько законопроектов, один из которых принуждает компанию из Китая продать американский бизнес по соцсети, иначе она будет заблокирована в стране.
Отмечается, что теперь ByteDance готовится уволить сотрудника, который должен был убедить американское правительство в том, что компания достаточно сделала для предотвращения обеспокоенности нацбезопасностью по поводу её связи с Китаем.
Эрих Андерсен в течение нескольких лет вёл переговоры с правительством США, целью которых было доказать, что приложение предпринято достаточно мер для того, что Китай не мог получать доступ к данным американских пользователей или влиять на демонстрируемый материал.
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Анастасия Чинкова