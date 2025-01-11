TikTok резко засбоил в РФ: тысячи жалоб от пользователей

Фото: скриншот с сайта downdetector.su
Пользователи в России столкнулись со сбоями в работе популярной социальной сети TikTok. Согласно данным сервиса Downdetector, в ночь с 10 на 11 января было зарегистрировано почти 6 тысяч жалоб. Основные проблемы связаны с загрузкой ленты рекомендованных видеороликов и фотографий.
TikTok является одной из самых популярных социальных сетей в России.
В ТАСС также подтвердили, что сервис работает нестабильно: многие пользователи не могут получить доступ к контенту. На данный момент неизвестно, что стало причиной сбоев, однако такие проблемы вызывают значительное недовольство среди аудитории платформы.
Ближе к часу ночи (по мск) количество жалоб пошло на спад.
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В ТАСС также подтвердили, что сервис работает нестабильно: многие пользователи не могут получить доступ к контенту. На данный момент неизвестно, что стало причиной сбоев, однако такие проблемы вызывают значительное недовольство среди аудитории платформы.
Ближе к часу ночи (по мск) количество жалоб пошло на спад.
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Мария Моисеева