TikTok резко засбоил в РФ: тысячи жалоб от пользователей

Стоимость одного пенсионного балла в 2025 году составит порядка 60,5 тысяч рублей, по такой цене их можно будет докупить при нехватке страхового стажа или пенсионных баллов. Об этом заявила российский сенатор Ольга Епифанова. По ее мнению, не имеет смысла покупать больше одного-двух баллов.