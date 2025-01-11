Стали известны подробности сделки по Украине и выгода для РФ

Фото: iStock/Ruma Aktar
Соединенные Штаты могут отменить новый крупный пакет санкций, направленных против российского энергетического сектора. Это будет представлено как часть возможного соглашения между Россией и новой администрацией США под руководством Дональда Трампа. Решение нынешнего президента США Джо Байдена предоставляет будущей администрации удобную возможность включить смягчение санкций в потенциальный мирный план по Украине, докладывает источник ТАСС из Республиканской партии США.
«Сегодняшний шаг администрации (демократа Джо) Байдена является значимым в том смысле, что он предоставляет заступающей на вахту администрации Трампа благоприятную возможность сделать смягчение санкций частью потенциального мирного плана по Украине», — сообщили ТАСС.Ранее 10 января Соединенные Штаты ввели очередной крупный пакет антироссийских санкций, который затронул энергетический сектор России.
Под ограничения попали ключевые компании, включая «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», их нефтеперерабатывающие заводы и зарубежные структуры, а также страховые компании «Ингосстрах» и «Альфастрахование».
Названы темы переговоров Путина и Трампа
Всего под санкциями оказалось порядка 30 нефтесервисных компаний и около 100 судов, задействованных в перевозке российского сырья.
Вместе с США аналогичные меры против российского нефтяного сектора ввела Великобритания. Эксперты Reuters прогнозируют, что эти санкции значительно усложнят морские поставки российского сырья в такие страны, как Индия и Китай, а также приведут к снижению цен на нефть РФ ниже $60 за баррель.
Отмена санкций рассматривается как значимый шаг, способный повлиять на развитие отношений между Москвой и Вашингтоном в контексте разрешения конфликта на Украине.
Читайте также:
В ЕС опасаются, что Трамп может отменить антироссийские указы Байдена
«Боялась, что меня изнасилуют!»: Тюремщицу посадили на 15 месяцев за порно-клип секса с заключенным, который выложили в сеть
Стала известна стоимость одного пенсионного балла в 2025 году
Мария Моисеева