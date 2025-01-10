МЧС: В Подмосковье пожар охватил ангар, обрушилась кровля — видео

Видео: пресс-служба МЧС России
В Подмосковье вспыхнул пожар в металлическом ангаре в поселке Первомайский. Огонь охватил площадь в 2 100 квадратных метров, обрушив кровлю на 700 квадратах. Видео локализации горения выложили в Telegram-канале МЧС России.
К ликвидации возгорания были привлечены более 50 специалистов МЧС России и 18 единиц техники.
Сотрудники оперативно локализовали пожар, предотвратив его распространение на соседние здания. По последним данным, открытое горение уже полностью ликвидировано. На месте продолжаются работы по устранению последствий возгорания.
Ранее сообщалось о том, что под Коломной начали тушить крупный пожар на складе пластиковых ёмкостей.
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Сотрудники оперативно локализовали пожар, предотвратив его распространение на соседние здания. По последним данным, открытое горение уже полностью ликвидировано. На месте продолжаются работы по устранению последствий возгорания.
Ранее сообщалось о том, что под Коломной начали тушить крупный пожар на складе пластиковых ёмкостей.
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Мария Моисеева