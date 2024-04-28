TikTok возобновил работу в России

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Приложение для создания вертикальных видео TikTok вновь работает в России, но только на устройствах с операционной системой iOS. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Она отметила, что на её телефоне Apple приложение работает без ограничений. Однако на смартфонах в операционной системой Android приложение по-прежнему недоступно.
При этом отмечается, что авторы до сих пор не могут выкладывать свои ролики даже несмотря на открытый доступ к приложению.
Ранее сообщалось, что Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась к Роскомнадзору с просьбой рассмотреть возможность блокировки соцсети TikTok в России. Отмечалось, что рассматривать это предложение будут 8 мая текущего года.
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При этом отмечается, что авторы до сих пор не могут выкладывать свои ролики даже несмотря на открытый доступ к приложению.
Ранее сообщалось, что Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась к Роскомнадзору с просьбой рассмотреть возможность блокировки соцсети TikTok в России. Отмечалось, что рассматривать это предложение будут 8 мая текущего года.
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Анастасия Чинкова