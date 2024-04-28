Радио1
Главная / Новости / Общество/ TikTok возобновил работу в России

TikTok возобновил работу в России

Мизулина: TikTok возобновил работу на устройствах iOS в России
28 апреля 2024, 17:29
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Приложение для создания вертикальных видео TikTok вновь работает в России, но только на устройствах с операционной системой iOS. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Она отметила, что на её телефоне Apple приложение работает без ограничений. Однако на смартфонах в операционной системой Android приложение по-прежнему недоступно.

При этом отмечается, что авторы до сих пор не могут выкладывать свои ролики даже несмотря на открытый доступ к приложению.



Ранее сообщалось, что Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) обратилась к Роскомнадзору с просьбой рассмотреть возможность блокировки соцсети TikTok в России. Отмечалось, что рассматривать это предложение будут 8 мая текущего года.

Читайте также:

В России предложили заблокировать TikTok

TikTok может уволить ключевого сотрудника на фоне угрозы запрета в США

На Украине заблокируют десятки российских каналов в TikTok
#приложения
#россия
#соцсети
#екатерина мизулина
Киркоров оказал непосредственное влияние на судьбу президента Зеленского
Киркоров помог Зеленскому начать карьеру в шоу-бизнесе
28 апреля 2024, 16:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российский певец Филипп Киркоров помог президенту Украины Владимиру Зеленскому начать карьеру в шоу-бизнесе, об этом звезда эстрады рассказал в интервью для программы «Новые русские сенсации».
«Вот ему хотелось стать звездой шоу-бизнеса, и вот он [заявил]: «Я так хочу в Россию, так хочу что-то сделать». И я убедил руководство телевидения взять его в ведущие», — поделился историей Киркоров.

Певец также рассказал, что очень удивлён тем, как изменились его отношения с комиком. Киркоров напомнил, что был одним из первых, на кого Зеленский наложил санкции. «Я не узнаю его», — сказал Киркоров о бывшей звезде КВН.

Напомним, в своё время Зеленский был одним из самых популярных комедийных артистов в России. Он исполнил роли в таких известных фильмах как: «Любовь в большом городе», «8 первых свиданий», «Служебный роман. Наше время» и многих других.

Читайте также:

Киркоров рассказал об отношении к изменявшей ему Пугачеве

Киркоров заявил, что Ани Лорак на Украине прошла «семь кругов ада»

Диджей Катя Гусева рассказала, что Киркоров бросил ее посреди трассы в Майами
#владимир зеленский
#артист
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Священнослужитель объяснил, почему верующим нельзя посещать кладбища перед Пасхой
Протоиерей Козлов: традиция посещать кладбища перед Пасхой появилась при Хрущёве
28 апреля 2024, 15:54

Фото: iStock/Faferek

Нельзя посещать кладбища и поминать усопших в период с Вербного воскресенья до Радоницы (с 28 апреля по 13 мая) – эта традиция появилась во время гонений на Церковь при Никите Хрущёве. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.
По его словам, эта традиция неправильная. Вместо этого во время Пасхи следует сосредоточиться на сопереживании событий страстных дней, то есть страданий Иисуса Христа, и самого Воскресения Христова.

Козлов подчеркнул, что традиция посещения кладбищ в период, когда никакого заупокойного поминовения не совершается, была введена в период правления Хрущёва. Это делалось, в первую очередь, для вытеснения религии в зону маргинальности. До 1950-х годов такой традиции не существовало.

Читайте также:

Пасха 2024: Когда и как отмечать главный православный праздник

Россиянам рассказали, как правильно выбрать полезный кулич на Пасху

Когда отмечают Пасху в 2024 году: родительские дни, схождение огня и традиции
#православие
#религия
#традиции
#пасха
#кладбище
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде представили мюзикл «Кастинг» мастерской Лики Руллы
28 апреля 2024, 15:03

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Мастерская Лики Руллы представила мюзикл «Кастинг» в рамках кинофестиваля «17 мгновений…» в Павловском Посаде, об этом сообщили в администрации городского округа.
«Зрители увидели спектакль, мастерски сплетенный из вокальных и танцевальных номеров разных мюзиклов в интересную остроумную историю. Мощная и задорная энергия летела в зал со сцены, когда на ней выкладывались на все 100 процентов молодые таланты! Браво!»— отметил Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Отмечается, что мюзикл «Кастинг» поставили артисты мастерской Лики Руллы. Он был презентован в рамках кинофестиваля «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова.

Слово «кастинг» существует в жизни каждого артиста. Прежде чем выйти на сцену, артист мюзикла каждый раз, из проекта в проект, проходит через кастинг. На сцене ДК «Октябрь» студенты факультета музыкального театра ГИТИС представили свой вариант развития событий, отметили в пресс-службе Павловского Посада.

Читайте также:

В Подмосковье в выходные можно посмотреть спектакль «Царевна Лягушка»

В Краснознаменске пройдет показ спектакль «Обломов»

В Московском областном театре кукол покажут спектакль «Крошечка-Хаврошечка»
#павловский посад
#подмосковье
#театр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боярский назвал «грязью» поступок своей внучки
Боярского возмутило решение его 25-летней внучки сделать татуировку
28 апреля 2024, 14:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народный артист России Михаил Боярский возмутился решением своей 25-летней внучки Екатерины сделать татуировку. Об этом он рассказал в шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Он отметил, что сначала даже не поверил в это.

По словам Боярского, он всячески против подобных поступков, поскольку «это какая-то грязь на теле».

При этом Боярский заявил, что готов набить себе тату в виде сердца, в котором будет вписано имя его внучки. Но уточнил, что Екатерина должна обязательно присутствовать на сеансе.

Ранее российский певец Филипп Киркоров раскрыл, как распался его брак с Аллой Пугачёвой. Он подчеркнул, что был уверен в том, что ничто не сможет испортить их отношения, но молодой юморист Максим Галкин* увёл у него жену.

Читайте также:

Раскрыт секрет популярности Стаса Михайлова

Названы гонорары российских звезд на майские праздники

Лолита Милявская вернется на ТВ после «голой вечеринки»

*признан иностранным агентом
#артист
#семья
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым против условно-досрочного освобождения актёра
28 апреля 2024, 13:13

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Семья погибшего в аварии с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова против условно-досрочного освобождения актёра. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что близкие погибшего так и не простили Ефремова, они не намерены поддерживать очередное ходатайство актера об УДО. По информации источника, ни сам Ефремов, ни его адвокат до сих пор не извинились перед семьей Захарова.

В настоящее время родственники погибшего считают, что артист должен остаться в колонии до конца срока — он истекает в середине 2028 года. Сам Ефремов планирует выйти с пострадавшими на связь. Уточняется, что он напишет письмо с извинениями и передаст его семье через адвоката.

Напомним, Ефремов уже три года отбывает наказание в колонии в Белгородской области за смертельное ДТП, виновником которого он стал 8 июня 2020 года в Москве. В марте текущего года актеру согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии.

Читайте также:

Актеру Михаилу Ефремову отказали в условно-досрочном освобождении

Суд согласовал ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Ефремова

Актер Михаил Ефремов стал обладателем двух московских квартир
#дтп
#адвокат
#наказание
#михаил ефремов
#артист
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Латвии признали, что не смогут выжить без российских лекарств
Латвия не может отказаться от российских лекарств
28 апреля 2024, 10:05

Фото: iStock/AlexRaths

Минздрав Латвии не поддержал идею об отказе от российских лекарств из-за невозможности заменить их на отечественные аналоги, об этом сообщает TV3.
«В Латвию по-прежнему поступают медицинские товары и лекарства или их сырье, произведенные в России. Но заменителей им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запретить подобные товары в государственных и муниципальных публичных закупках», — сообщили в издании.

Уточняется, что порядка 10 процентов лекарственных препаратов продолжают ввозить в страну из России и Белоруссии. В Латвии подобное считают абсурдом, однако, полностью отказаться от закупок российских и белорусских лекарств пока не могут.

Читайте также:

Латвия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

В МИД Латвии объявили российского дипломата персоной нос грата

Delfi: Латвия намерена лишить гражданства российского бизнесмена Петра Авена
#латвия
#россия
#лекарства
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боец СВО из Томской области пытается оформить опеку над младшим братом-сиротой
Власти Томской области пытаются помочь бойцу СВО взять опеку над младшим братом
28 апреля 2024, 09:17

Фото: iStock/Prostock-Studio

Боец СВО из Томской области пытается уволиться с военной службы, чтобы взять опеку над оставшимся без родных младшим братом, об этом стало известно РИА Новости.
По информации агентства, 25-летний Константин Ворончихин из Томской области был призван на специальную военную операцию в сентябре 2022 года. При этом Ворончихин был единственным опекуном своего младшего брата. Их отца лишили родительских прав, а мать умерла от рака в 2023 году.

«Опекун Константин хочет демобилизоваться, чтобы жить вместе с братом и выполнять свои опекунские обязанности, так как у Матвея нет больше близких, кроме брата», — сообщили РИА в районной администрации.

Как пишет издание, власти пытаются помочь семье и уже направили запрос в Минобороны РФ. Сейчас обязанности опекуна выполняет гражданская супруга Ворончихина.

Читайте также:

РИА Новости: боец СВО из Сербии не получил выплаты за два ранения

Осуждённому в Киргизии бойцу СВО предоставят временное убежище в РФ

Российский военный рассказал о зачистке Очеретино
#опека
#сво
#военные
#томская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России предложили провести эксперимент по маркировке сухариков
Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке сухариков и хлебцев
28 апреля 2024, 07:29

Фото: iStock/Olga Kostrova

Минпромторг России выступил с инициативой провести на всей территории страны эксперимент по маркировке сухариков, хлебцев и других видов бакалейной продукции. Соответствующий проект постановления доступен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что эксперимент планируется провести с 1 июля текущего года по 28 февраля 2025 года. В списке продукции для эксперимента значатся сушеные овощи, ваниль, корица, гвоздика, хрустящие хлебцы, сухари, гренки и иные товары.

Уточняется, что цель эксперимента заключается в противодействии незаконному ввозу, производству и обороту данной бакалейной продукции. Примечательно, что участники оборота бакалейной продукции, операторы фискальных данных и операторы электронного документооборота принимают участие в эксперименте добровольно.

Читайте также:

«Известия»: Минпромторг рассматривает возможность проведения добровольного эксперимента по маркировке игрушек

В России начнут маркировать пять новых категорий товаров

Минпромторг анонсировал эксперимент по маркировке рыбы, фруктов и овощей
#эксперимент
#товары
#овощи
#минпромторг
#продукты
#маркировка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трофейные танки Leopard привезли на выставку в Москве
Трофейный танк Leopard доставили на выставку на Поклонной горе в Москве
28 апреля 2024, 05:39

Фото: iStock/Evgeny Stavnikov

Немецкие танки Leopard 2A6 и Т-72, захваченные в ходе специальной военной операции (СВО), привезли в Москву, передает информационное агентство ТАСС.
Танки будут представлены на выставке, которая пройдет на Поклонной горе. Также будет выставлена американская гаубица M777.

Отметим, что на некоторой военной технике присутствуют опознавательные знаки националистических организаций. Так, например, южноафриканский бронеавтомобиль Mamba Mk 2, как утверждается, имеет опознавательные знаки формирования «Кракен».

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что танк Leopard может быть использован российскими военными инженерами для изучения его оптических свойств. По его словам, трофейная техника постоянно исследуется. Когда с ними уже нельзя работать, их отправляют на полигоны для обучения, добавил эксперт.

Ранее сообщалось , что Испания направила Украине ракеты Patriot и танки Leopard.

Читайте также:

В США обеспокоились принятием в Ираке закона о гомосексуальности и проституции

Россия ответила на намеки литовского посла об ударе по Крымскому мосту

США получили дополнительные рычаги влияния на Украину – американские СМИ
#танки
#выставка
#москва
#германия
#россия
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф