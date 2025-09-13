Достижения.рф

Тимати предлагают миллионы долларов за очернение мессенджера Max

Тимати (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российскому рэперу Тимати предложили два миллиона долларов за очернение национального мессенджера Max. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Музыкант рассказал, что подобные предложения поступают ему уже на протяжении нескольких месяцев. Сначала они шли с латвийских номеров, а теперь – с украинских. От такого сомнительного заработка Тимати, конечно же, отказывается.

Сам рэпер признался, что уже установил Max на свой телефон, но опробовать все его функции ещё не успел.

Напомним, что с 1 сентября мессенджер стал обязательным для предварительной установки на все новые электронные устройства. Регистрация в нём доступна только владельцам российских и белорусских телефонных номеров. С помощью мессенджера можно обмениваться сообщениями, в том числе голосовыми, в личных и групповых чатах, осуществлять звонки и следить за актуальными новостями в каналах СМИ.

