Тимати предлагают миллионы долларов за очернение мессенджера Max

13 сентября 2025, 15:47

SHOT: Тимати предлагают два миллиона долларов за очернение мессенджера Max

Тимати (фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Российскому рэперу Тимати предложили два миллиона долларов за очернение национального мессенджера Max. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.