Тимати предлагают миллионы долларов за очернение мессенджера Max
Российскому рэперу Тимати предложили два миллиона долларов за очернение национального мессенджера Max. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Музыкант рассказал, что подобные предложения поступают ему уже на протяжении нескольких месяцев. Сначала они шли с латвийских номеров, а теперь – с украинских. От такого сомнительного заработка Тимати, конечно же, отказывается.
Сам рэпер признался, что уже установил Max на свой телефон, но опробовать все его функции ещё не успел.
Напомним, что с 1 сентября мессенджер стал обязательным для предварительной установки на все новые электронные устройства. Регистрация в нём доступна только владельцам российских и белорусских телефонных номеров. С помощью мессенджера можно обмениваться сообщениями, в том числе голосовыми, в личных и групповых чатах, осуществлять звонки и следить за актуальными новостями в каналах СМИ.
