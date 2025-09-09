Правительство России зарегистрировалось в мессенджере MAX

09 сентября 2025, 11:50

Российское правительство завело канал в мессенджере MAX

Фото: istockphoto/Yury Gubin

Правительство РФ запустило официальный канал в мессенджере MAX, сообщили в пресс‑службе кабмина РИА Новости. В ведомстве отметили, что это шаг по расширению присутствия правительства в социальных сетях.