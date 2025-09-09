Правительство России зарегистрировалось в мессенджере MAX
Правительство РФ запустило официальный канал в мессенджере MAX, сообщили в пресс‑службе кабмина РИА Новости. В ведомстве отметили, что это шаг по расширению присутствия правительства в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что канал президента Владимира Путина в Max за сутки привлёк 150 тыс. подписчиков. Канал был создан 8 сентября; на нём опубликовано два поста, которые в сумме собрали более 25 тыс. реакций. По состоянию на середину дня 8 сентября, у канала президента было 42,3 тыс. подписчиков. Для сравнения, Telegram‑канал Кремля насчитывает более 292 тыс. подписчиков.
4 сентября пресс‑служба MAX объявляла, что число пользователей мессенджера превысило 30 млн, а с момента запуска через приложение было отправлено свыше 1 млрд сообщений. Кроме того, в мессенджере регистрируются российские издания.
Перед этим сообщалось, что операторы связи в России дали безлимитный доступ к MAX.
