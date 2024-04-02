Times: Спецслужбы Украины разжигают антимигрантские настроения в РФ после теракта

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Украинские спецслужбы проводили акции по разжиганию межнациональной розни среди мигрантов в России после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности (СНБО) Украины Андрей Коваленко в интервью The Times.
Коваленко рассказал, что ведомство, в котором он работает, всячески способствует действиям, направленным на расшатывание российского общества. В задачи сотрудников входила обязанность заходить в различные городские чаты и сеять там негатив в сторону приезжих в Россию на заработки жителей Таджикистана и прочих стран.
Ранее сообщалось, что МИД Таджикистана назвал фейком информацию о причастности граждан республики к теракту в «Крокус Сити Холл». При этом, террористы являются гражданами Таджикистана, возраст самого старшего достигает 51 года, а самого младшего — 21.
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«Конечно, нам очень выгодно поддерживать там [в России] любые национальные расколы и подогревать их с помощью информации», — признался украинский чиновник.
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Мария Федоровцева