МЧС опубликовало список 107 госпитализированных после теракта в «Крокусе»

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МЧС РФ опубликовало данные о госпитализированных в результате теракта в подмосковном «Крокус сити холл». Список со ссылкой на данные Минздрава РФ по состоянию на 9:00 мск доступен на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что в списке значатся 107 человек. Данные Минздрава России также опубликованы в Telegram-канале РИА Новости.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что список погибших во время теракта в «Крокусе», которых смогли идентифицировать, будет опубликован в 10:00 (мск).
Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Число погибших при атаке на «Крокус Сити Холл» возросло до 82 человек.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что список погибших во время теракта в «Крокусе», которых смогли идентифицировать, будет опубликован в 10:00 (мск).
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Екатерина Коршунова